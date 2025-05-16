Київ втратив понад $770 млн через зброю, яку так і не отримав — ЗМІ

Україна переказала іноземним компаніям близько 770 мільйонів доларів у вигляді передоплати за військову продукцію. Однак, значна частина обіцяного озброєння так і не була доставлена. Про це інформує Financial Times, посилаючись на документи Міністерства оборони України та внутрішні матеріали, що опинилися у розпорядженні журналістів.

☝️ Одним із прикладів таких провальних контрактів є історія з 28-річним громадянином США Таннером Куком, мешканцем Аризони. Його компанія OTL, що спеціалізується на продажу зброї, у 2022 році уклала угоду на постачання боєприпасів загальною вартістю 49 мільйонів євро. Україна перерахувала 17,1 мільйона євро у вигляді авансового платежу, проте зброя так і не прибула.

📢 «Україна виграла арбітраж у Відні, однак гроші поки не повернуті», — зазначає FT.

Попри невиконання зобов’язань, Кук, згідно з публікаціями у його соціальних мережах, використовував український контракт для розвитку бізнесу: він почав активно брати участь у міжнародних виставках озброєння та демонструвати розкішний спосіб життя.

☝️ Ще один гучний приклад — контракт з американською компанією Regulus Global, створеною у 2012 році колишнім брокером Merrill Lynch Віллом Сомеріндайком. Фірма займається викупом старих військових запасів. Так, наприкінці 2022 року ця компанія вийшла на український ринок із пропозицією продати десятки тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.

За даними видання, було укладено контракт на постачання боєприпасів на загальну суму до $1,7 мільярда. Державна компанія Спецтехноекспорт переказала Regulus $162,6 мільйона авансом, а також додатково сплатила 14 мільйонів євро як депозит.

Однак, за офіційною інформацією Спецтехноекспорту, компанія Regulus не дотрималася умов договору, а кошти повернуті не були.

Загальні фінансові втрати України на закупівлях зброї

📊 Загалом, як підрахували журналісти FT, лише за три роки повномасштабної війни українська сторона втратила щонайменше $770 мільйонів через передоплати за військову продукцію, яка так і не була поставлена. Ці втрати на передоплатах створили серйозний тиск на систему оборонних закупівель України.

📢 «Це не лише фінансові втрати, а й підрив довіри до системи закупівель», — зазначає одне з джерел видання у військових колах.

На фоні зовнішніх труднощів із постачальниками зростає і кількість внутрішніх скандалів. Частина чиновників, відповідальних за укладення контрактів, були звільнені. Проти декількох посадовців висунуто офіційні обвинувачення, а загалом ведеться розслідування десятків сумнівних контрактів.

Зокрема, одне з кримінальних проваджень стосується закупівлі мінометів у квітні 2022 року. За даними українського суду, державна компанія Укрспецекспорт придбала озброєння у постачальників із Судану, які, як з’ясувалося згодом, були пов’язані з російською ФСБ та ПВК «вагнер».

Крім того, раніше стався гучний скандал із партією неякісних 120-мм мін для Збройних сил України. Військовослужбовці заявили, що з десяти пострілів вибухає лише один. За інформацією Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, українському виробнику доведеться повернути близько 24 тисяч бракованих мін.

📌 У зв’язку зі скандалом навколо постачання неякісних мін, сьогодні Верховна Рада підтримала рішення викликати міністра оборони Рустема Умєрова для надання публічного звіту.

👉 Також раніше стало відомо, що Варшава не виключає можливості подальшої передачі винищувачів МіГ-29 Україні. Про це заявив тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич.