Київ синхронізує санкційний тиск із Заходом

У п’ятницю, 27 червня, шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ №422/2025. Вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) щодо синхронізації санкційного тиску з ЄС, країнами «Великої сімки» та іншими міжнародними партнерами.

📢 «Маємо імплементувати санкційні пакети партнерів у нашій юрисдикції. А також реалізувати українські санкційні рішення у ключових світових юрисдикціях», – заявив Зеленський у своєму Telegram-каналі. Він наголосив на необхідності «максимальної мобілізації тиску на росію задля завершення війни та досягнення реального миру».

📌 У документі РНБО йдеться про необхідність забезпечити повну та своєчасну імплементацію міжнародних санкцій, що були ухвалені державами-партнерами.

Зокрема:

Кабінет Міністрів України, Служба безпеки України та Національний банк мають спільно гарантувати, щоб усі санкції, запроваджені партнерами, були відображені в українському законодавстві.

мають спільно гарантувати, щоб усі санкції, запроваджені партнерами, були відображені в українському законодавстві. Ці обмеження повинні надходити на розгляд РНБО не пізніше ніж через 15 днів після їх набуття чинності в країні-партнері .

. Крім того, до процесу синхронізації приєднуються Служба зовнішньої розвідки та Офіс Генерального прокурора, які мають забезпечити відстеження й координацію санкційних механізмів.

Контроль за реалізацією рішення покладено на секретаря РНБО Олександра Литвиненка.

☝️ Зеленський також підкреслив, що нове рішення встановлює чіткі завдання для всіх державних органів, зокрема щодо активізації дипломатичних зусиль, аби українські санкційні ініціативи були враховані в міжнародному правовому полі.

📌 Нагадаємо: 26 червня Європейська Рада не змогла остаточно погодити 18-й пакет обмежень проти рф. Було досягнуто лише домовленості про продовження чинних санкцій, тоді як новий пакет наразі не ухвалено.

📌 Також раніше стало відомо, що Уряд Австралії 26 червня ухвалив рішення про чергове розширення санкцій проти росії. Було включено до оновленого списку 37 фізичних осіб та 7 юридичних структур.