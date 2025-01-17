Кияни намагались втекти з України у Придністров’я під виглядом військових

На Одещині прикордонники затримали трьох чоловіків. Кияни намагалися втекти з України шляхом нелегального перетину українсько-молдовського кордону. Інформацію оприлюднила Державна прикордонна служба України (ДПСУ) у п’ятницю, 17 січня.

📢 «Кияни придбали тактичний одяг – камуфляж, рукавиці та берці – за порадою організатора їхньої “подорожі”. За сприяння у подоланні придністровського сегмента українсько-молдовського кордону заплатили йому по $4 тисячі на криптогаманець», – йдеться у повідомленні.

Порушників притягнули до адміністративної відповідальності, а матеріали справ уже передані до суду.

☝️ Нагадаємо, раніше на Закарпатті чоловіки намагалися виїхати за кордон, долучившись до траурного кортежу, який супроводжував тіло полеглого військовослужбовця. А на Вінниччині прикордонники затримали чоловіків у гідрокостюмах із ластами, які планували зимовий заплив через Дністер.

👉 Також було повідомлено, що на українсько-молдовському кордоні спроба нелегального перетину завершилася аварією. Автомобіль із чоловіками, які намагались втекти з України шляхом нелегального перетину кордону, з’їхав у кювет.