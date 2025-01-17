П’ятниця, 17 Січня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Кияни намагались втекти з України у Придністров’я під виглядом військових

Денис Молотов
Денис Молотов
Кияни намагались втекти з України у Придністров’я під видом військових

На Одещині прикордонники затримали трьох чоловіків. Кияни намагалися втекти з України шляхом нелегального перетину українсько-молдовського кордону. Інформацію оприлюднила Державна прикордонна служба України (ДПСУ) у п’ятницю, 17 січня.

📢 «Кияни придбали тактичний одяг – камуфляж, рукавиці та берці – за порадою організатора їхньої “подорожі”. За сприяння у подоланні придністровського сегмента українсько-молдовського кордону заплатили йому по $4 тисячі на криптогаманець», – йдеться у повідомленні.

Порушників притягнули до адміністративної відповідальності, а матеріали справ уже передані до суду.

☝️ Нагадаємо, раніше на Закарпатті чоловіки намагалися виїхати за кордон, долучившись до траурного кортежу, який супроводжував тіло полеглого військовослужбовця. А на Вінниччині прикордонники затримали чоловіків у гідрокостюмах із ластами, які планували зимовий заплив через Дністер.

👉 Також було повідомлено, що на українсько-молдовському кордоні спроба нелегального перетину завершилася аварією. Автомобіль із чоловіками, які намагались втекти з України шляхом нелегального перетину кордону, з’їхав у кювет.

Попередня стаття
Невдала втеча з України: авто з чоловіками злетіло у кювет у прикордонні
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Зеленський провів зустріч у Києві з лідером опозиції Словаччини

ВАЖЛИВО

Усі студенти вишів проходитимуть базову військову підготовку

ОСВІТА

У Кривому Розі зросла кількість постраждалих від російського удару

ВІЙНА

Велика пожежа охопила найбільшу акумуляторну електростанцію в Світі

ПОДІЇ

Балістичний удар по Кривому Рогу: діти стрибають з вікон навчального закладу, є загиблі

ВАЖЛИВО

Дипломатів рф викинули з будівлі парламенту Британії: нишпорили, де не треба

ПОДІЇ

Наслідки атаки БпЛА на Київщині: уламками поранено дитину

ВІЙНА

Північнокорейці на фронті: як вони допомагають росіянам у штурмах

ПОДІЇ

141 бойове зіткнення за добу: де на фронті найгарячіше

ПОДІЇ

На фронті відбулося 131 бойове зіткнення, найгарячіше на Покровському та Курському напрямках- Генштаб

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ

Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип