Невдала втеча з України: авто з чоловіками злетіло у кювет у прикордонні

На українсько-молдовському кордоні спроба нелегального перетину завершилася аварією. Автомобіль із чоловіками, які намагались втекти з України шляхом нелегального перетину кордону, з’їхав у кювет. Про це 16 січня повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

📢 «Прикордонники отримали оперативну інформацію про групу чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон. Мешканець прикордоння взяв чотирьох пасажирів і вирушив у бік Молдови» – йдеться у повідомленні.

Під час спроби затримання водій вирішив утекти, однак не впорався з керуванням, і транспортний засіб з’їхав на швидкості в кювет.

За даними ДПСУ, пасажири, які є жителями Києва, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей, заплатили по 8 тисяч доларів США кожен за нелегальне переправлення через кордон.

На порушників складено адміністративні протоколи, зазначили у прикордонній службі.

☝️ Нагадаємо, раніше в Закарпатті прикордонники виявили двох місцевих жителів, які перевозили військовозобов’язаного чоловіка, сховавши його серед будівельного сміття на підводі.

👉 Також раніше повідомлялось, що на Буковині виявлено випадки залучення неповнолітніх до організації схем, де вони «допомагали» чоловікам втекти з України шляхом нелегального перетину державного кордону.