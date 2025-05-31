Країни Балтії не визнають окупацію Криму навіть під тиском США

Під час міжнародного форуму з питань безпеки Black Sea Security Forum в Одесі, що відбувся у п’ятницю, 30 травня, литовський депутат Емануеліс Зінгеріс заявив, що Країни Балтії категорично не визнають окупацію Криму росією — незалежно від позиції інших партнерів, передає Укрінформ.

📢 «Навіть, якщо Сполучені Штати Америки вимагатимуть визнати російську окупацію українського півострова, країни Балтії на це не погодяться. Від цього залежить і їхня власна безпека», — наголосив він.

Політик нагадав, що держави Балтії самі півстоліття перебували під радянською окупацією, однак Захід не визнавав цього захоплення законним.

📢 «Наші посольства функціонували та видавали паспорти у Вашингтоні, на 16-й вулиці. Ми тоді намагалися приміряти на себе досвід Фінляндії, яка у листопаді 39-го року втратила 26 тисяч життів, в той час, як росія – 126 тисяч. Але вони збереглися, а ми – ні. Тоді люди зробили висновок, що краще боротися та помирати на полі бою, ніж опинитися пізніше у сибірському ГУЛАГу», — пояснив Зінгеріс.

У своєму виступі депутат закликав європейські міста відкривати публічні простори та меморіали, які б вшановували боротьбу України за незалежність, зокрема, пропонував створити «площу Київської битви» як загальноєвропейський символ опору агресії.

📢 «Це можна порівняти з історичною битвою під Варшавою у 20-ті роки минулого століття, коли там були знищені армії Сталіна-Тухачевського. Тоді це було “диво на Віслі”. Зараз ми маємо також диво на Дніпрі», — додав Зінгеріс.

☝️ Тим часом у Меджлісі кримськотатарського народу також підтвердили, що Крим залишається невід’ємною частиною України, попри тимчасову російську окупацію.

📌 Також нагадаємо, що Україні, ймовірно, доведеться піти на територіальні компроміси, оскільки повне відновлення її територіальної цілісності наразі виглядає малореальним. Про це у вівторок, 13 травня, заявив президент Франції Еммануель Макрон у великому телевізійному інтерв’ю на каналі TF1.