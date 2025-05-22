Четвер, 22 Травня, 2025
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Конституційний суд Румунії відхилив скаргу Сіміона щодо виборів

Денис Молотов
Денис Молотов
Конституційний суд Румунії відхилив скаргу Сіміона щодо виборів

Конституційний суд Румунії визнав необґрунтованою скаргу Джордже-Ніколае Сіміона — лідера партії “Альянс за Союз румунів”, який програв другий тур президентських виборів. Про це повідомляється на офіційному сайті суду.

У заяві зазначається, що 22 травня 2025 року Конституційний суд розглянув подання Сіміона щодо анулювання результатів голосування, яке відбулося 18 травня. Суд одноголосно відхилив вимогу, визнавши її юридично необґрунтованою.

📢 «На засіданні 22 травня 2025 року Конституційний Суд… обговорив клопотання про анулювання виборів на посаду президента Румунії у другому турі голосування 18 травня 2025 року, подане паном Джордже-Ніколае Сіміоном. Після обговорення Конституційний суд одноголосно відхилив вимогу про скасування виборів як необґрунтовану», — йдеться в офіційному повідомленні.

ℹ️ Переможцем президентських виборів став чинний мер Бухареста Нікушор Дан, який набрав 53,60% голосів, обійшовши свого опонента — націоналістично налаштованого Сіміона.

🔄 Варто зауважити, що після оголошення результатів Джордже Сіміон спочатку визнав поразку та привітав суперника з перемогою, однак пізніше пояснив, що зробив це лише «щоб уникнути кровопролиття». Та все ж політик подав скаргу до Конституційного суду з вимогою скасувати результати другого туру.

📌 Тим часом у публічному просторі з’являються заяви, які додають контексту політичній ситуації в Румунії. Зокрема, співзасновник Telegram Павло Дуров нещодавно стверджував про можливі спроби впливу французької розвідки на політичні процеси в країні. Жодного підтвердження цим твердженням наразі не надходило з офіційних джерел.

☝️ Також раніше Дуров заявив про свою готовність до співпраці з місцевими правоохоронними органами та правосуддям. Але у межах можливостей своєї команди месенджера.

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