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СУСПІЛЬСТВО

Дуров повідомив, що Telegram готовий до співпраці з правоохоронцями – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Telegram готовий до співпраці з правоохоронними органами – ЗМІ

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров, який наразі перебуває під вартою у Франції, заявив про свою готовність до співпраці з місцевими правоохоронними органами та правосуддям у межах можливостей своєї команди месенджера. Цю інформацію оприлюднило французьке видання Liberation.

Як зазначається у статті, Telegram вже налагодив взаємодію з правоохоронними структурами Франції. Зокрема, компанія відгукнулася на запити Управління у справах неповнолітніх (OFMIN) та жандармерії Франції, надавши необхідні дані для встановлення особи підозрюваних у рамках кількох кримінальних проваджень, які стосувалися злочинів проти дітей.

📢 «Двері справді відчинилися», – підкреслила начальник відділу боротьби з кіберзлочинністю паризької прокуратури Джоанна Брусс.

За інформацією журналістів, одна з країн Євросоюзу вже отримала відповідь на свій запит стосовно групи у Telegram, де обговорювали понад 100 вбивств на замовлення. Південна Корея наразі очікує на відповідь з Telegram стосовно свого запиту.

👉 Нагадаємо, що 24 серпня Павло Дуров був затриманий у паризькому аеропорту після прильоту з Азербайджану за ордером на обшук. А 6 вересня, у відповідь на звинувачення з боку французької влади, Дуров оголосив про низку суттєвих змін у месенджері Telegram. Зокрема було оголошено про видалення функцій, що можуть використовуватися шахраями, та посилення боротьби з незаконною діяльністю на платформі.

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