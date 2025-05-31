Субота, 31 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Колишні держслужбовиці Луганщини на службі «лнр»

Денис Молотов
Денис Молотов
Колишні держслужбовиці Луганщини на службі «лнр»

Дві колаборантки, які пішли на співпрацю з окупантами у Старобільському районі Луганської області, засуджені за матеріалами Служби безпеки України. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

У перші місяці російської окупації обидві мешканки регіону добровільно долучилися до діяльності незаконних «адміністрацій» та обійняли керівні посади у фейкових органах влади.

Колишні держслужбовиці Луганщини на службі «лнр»ℹ️ Одна з колаборанток, колишня бухгалтерка фермерського господарства, очолила так званий «відділ забезпечення життєдіяльності села Половинкине» у складі фейкової «адміністрації Старобільського району лнр».

ℹ️ Інша зловмисниця — уродженка селища Айдар, яка до повномасштабного вторгнення працювала головним спеціалістом у місцевому відділенні Пенсійного фонду України. Після окупації вона погодилася стати «першим заступником начальника» незаконної «державної установи лнр» — управління пенсійного фонду у Новопсковському районі.

📢 «Слідством встановлено, що обидві фігурантки активно сприяли закріпленню окупаційного режиму та формуванню проросійських адміністративних структур на захопленій частині Луганщини»,зазначили в СБУ.

Вироки їм винесено заочно: одна отримала 10 років, інша — 8 років позбавлення волі. У обох випадках передбачена конфіскація майна. Термін ув’язнення обчислюватиметься з моменту затримання.

🔎 Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що Служба безпеки України (СБУ) повідомила про викриття двох осіб. Вони активно співпрацюють із країною-агресором у складі незаконного утворення — «народної ради лнр». Обом фігурантам оголошено про підозру за відповідною статтею Кримінального кодексу України

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Генштаб про ситуацію на фронті: 83 бойових зіткнення, ворог тисне на Покровському напрямку

ВІЙНА

Атаки Запорізької області: загинула 9-річна дитина, поранено підлітка

ВІЙНА

Німеччина хоче забрати своє золото з США через політку Трампа

ПОЛІТИКА

Моква у воді: масштабна повінь, багато загиблих

ПОДІЇ

Без США: “Коаліція охочих” адаптує плани щодо підтримки України

ПОДІЇ

Трамп анонсував 50% мита на імпорт сталі в США

ПОЛІТИКА

Країни Балтії не визнають окупацію Криму навіть під тиском США

ПОЛІТИКА

Дрон атакував готель з військовими рф у Курській області

ВІЙНА

Тіньова економіка України сягнула до 900 млрд грн на рік

ВЛАДА

Надходження до бюджету України в травні зросли

ЕКОНОМІКА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип