Колишні держслужбовиці Луганщини на службі «лнр»

Дві колаборантки, які пішли на співпрацю з окупантами у Старобільському районі Луганської області, засуджені за матеріалами Служби безпеки України. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

У перші місяці російської окупації обидві мешканки регіону добровільно долучилися до діяльності незаконних «адміністрацій» та обійняли керівні посади у фейкових органах влади.

ℹ️ Одна з колаборанток, колишня бухгалтерка фермерського господарства, очолила так званий «відділ забезпечення життєдіяльності села Половинкине» у складі фейкової «адміністрації Старобільського району лнр».

ℹ️ Інша зловмисниця — уродженка селища Айдар, яка до повномасштабного вторгнення працювала головним спеціалістом у місцевому відділенні Пенсійного фонду України. Після окупації вона погодилася стати «першим заступником начальника» незаконної «державної установи лнр» — управління пенсійного фонду у Новопсковському районі.

📢 «Слідством встановлено, що обидві фігурантки активно сприяли закріпленню окупаційного режиму та формуванню проросійських адміністративних структур на захопленій частині Луганщини», — зазначили в СБУ.

Вироки їм винесено заочно: одна отримала 10 років, інша — 8 років позбавлення волі. У обох випадках передбачена конфіскація майна. Термін ув’язнення обчислюватиметься з моменту затримання.

🔎 Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що Служба безпеки України (СБУ) повідомила про викриття двох осіб. Вони активно співпрацюють із країною-агресором у складі незаконного утворення — «народної ради лнр». Обом фігурантам оголошено про підозру за відповідною статтею Кримінального кодексу України