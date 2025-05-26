Понеділок, 26 Травня, 2025
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СБУ викрила ще двох колаборантів на Луганщині

Денис Молотов
Денис Молотов
СБУ викрила ще двох колаборантів на Луганщині

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про викриття двох осіб. Вони активно співпрацюють із країною-агресором у складі незаконного утворення — «народної ради лнр». Обом фігурантам оголошено про підозру за відповідною статтею Кримінального кодексу України. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Один із колаборантів отримав «депутатський мандат» у 2023 році. Проте відомо, що його участь у діяльності окупаційних структур почалася ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну.

⚖️ У минулому він займав низку псевдопосад: був «помічником депутата», «радником голови народної ради» та організовував пропагандистські масові заходи за участі молоді для проросійських телеканалів.

Наразі він представляє у фейковому «парламенті» партію «єдіная росія». Також зловмисник бере участь у реалізації програми ідеологічного впливу на дітей і молодь у тимчасово окупованій Луганщині.

⚖️ Другий зловмисник до 2014 року працював юристом в обласній раді, після чого перейшов на бік ворога і почав кар’єру в «лнр».

У вересні 2023 року його призначили «керівником апарату народної ради лнр», який забезпечує функціонування псевдопарламенту згідно з російським законодавством, включно з фінансовими та інформаційними процесами.

СБУ викрила ще двох колаборантів на Луганщині📢 «Обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність», — зазначають у СБУ.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

🔎 Слідчі дії проводять співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що Служба безпеки України (СБУ) продовжує активну боротьбу з живою силою ворога на східному фронті. Операції тривають у Донецькій і Луганській областях, де ударні дрони СБУ цілеспрямовано виявляють і знищують ворожі позиції.

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