СБУ викрила ще двох колаборантів на Луганщині

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про викриття двох осіб. Вони активно співпрацюють із країною-агресором у складі незаконного утворення — «народної ради лнр». Обом фігурантам оголошено про підозру за відповідною статтею Кримінального кодексу України. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Один із колаборантів отримав «депутатський мандат» у 2023 році. Проте відомо, що його участь у діяльності окупаційних структур почалася ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну.

⚖️ У минулому він займав низку псевдопосад: був «помічником депутата», «радником голови народної ради» та організовував пропагандистські масові заходи за участі молоді для проросійських телеканалів.

Наразі він представляє у фейковому «парламенті» партію «єдіная росія». Також зловмисник бере участь у реалізації програми ідеологічного впливу на дітей і молодь у тимчасово окупованій Луганщині.

⚖️ Другий зловмисник до 2014 року працював юристом в обласній раді, після чого перейшов на бік ворога і почав кар’єру в «лнр».

У вересні 2023 року його призначили «керівником апарату народної ради лнр», який забезпечує функціонування псевдопарламенту згідно з російським законодавством, включно з фінансовими та інформаційними процесами.

📢 «Обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність», — зазначають у СБУ.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

🔎 Слідчі дії проводять співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що Служба безпеки України (СБУ) продовжує активну боротьбу з живою силою ворога на східному фронті. Операції тривають у Донецькій і Луганській областях, де ударні дрони СБУ цілеспрямовано виявляють і знищують ворожі позиції.