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КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Колишні депутатки Лисичанської міськради керували окупаційним «тервиборчкомом» на Луганщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Колишні депутатки Лисичанської міськради керували окупаційним «тервиборчкомом» на Луганщині

Служба безпеки України (СБУ) зібрала докази щодо колабораційної діяльності так званої «голови територіальної виборчої комісії (тервиборчкомом) міста Лисичанська» та її «заступниці», що свідчить про їхню співпрацю з окупантами. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За інформацією слідства, у вересні 2023 року під контролем російських загарбників обидві фігурантки організували та провели «вибори» до незаконного «совета городского округа города Лисичанска первого созыва».

Головною в «територіальній виборчій комісії», створеній рашистами, стала ексдиректорка ліцею №30, яка раніше обіймала посаду депутатки міськради від «партії регіонів» та «опоблоку».

Зловмисниця забезпечила функціонування «територіальної виборчої комісії» та «дільничних комісій» на місцях. Після завершення так званого «голосування» зареєструвала «обраних депутатів» та видала їм відповідні посвідчення.

Інша колаборантка – її «заступниця». Жінка також колишня депутатка міськради та керівниця місцевим будинком культури. Фігурантка займалася організаційними питаннями, зокрема взаємодією з «виборчими об’єднаннями», створеними окупантами для імітації політичної діяльності на захоплених територіях.

З початку окупації вона стала співпрацювати з ворогом, очоливши «відділ культури» в рашистській «адміністрації» та активно проводячи масові заходи на підтримку кремлівської політики.

Слідство встановило, що у 2022 році обидві підозрювані організували для окупантів “тервиборчкомом”, де провели фіктивний «референдум» у Лисичанську.

Наразі їм оголошено підозру заочно за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), що передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають, які проводять співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під керівництвом Луганської обласної прокуратури. Вживаються всі заходи для притягнення цих поплічниць ворога до відповідальності.

Колишні депутатки Лисичанської міськради керували окупаційним «тервиборчкомом» на Луганщині

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що СБУ зафіксувала протиправну діяльність керівника «воєнно-історичного клубу ім. 279-ї стрілецької Лисичанської дивізії», який проводить пропагандистські заходи, що підтримують російські окупаційні сили. Колаборанту заочно повідомлено про підозру

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