Кіпр позбавив бізнесмена Коломойського громадянства

Влада Кіпру ухвалила рішення позбавити громадянства вісьмох осіб, серед яких опинився й сумнозвісний скандальний український бізнесмен Ігор Коломойський. У Кіпрі йому було надано натуралізацію за інвестиції значного об’єму в острівну країну. Про це повідомила кіпрська газета Philenews у суботу, 14 вересня.

Згідно з інформацією, Коломойський отримав кіпрське громадянство (так званий «золотий паспорт») ще у 2010 році в рамках програми «громадянство в обмін на інвестиції». Водночас з 1995 року він також має паспорт Ізраїлю.

Як зазначається у публікації видання, бізнесмен не згадав у своїй заяві на отримання кіпрського паспорта про відкриту проти нього у 2008 році справу на росії щодо ухилення від сплати податків.

У рішенні Кабінету міністрів Кіпру було підкреслено, що Коломойський як до, так і після натуралізації «був і залишається особою з сумнівною репутацією». Це ставить під загрозу репутацію Республіки Кіпр.

Раніше, у 2021 році, Державний департамент США заборонив Коломойському в’їзд до країни, звинувативши його в корупційних діях.

Окрім Коломойського, Рада міністрів 4 вересня вирішила позбавити громадянства ще сімох осіб. Серед яких інвестор з Єгипту Мохамед Абдельрахман Мохамед Салем разом з родиною. Також громадянства позбавлено й інвестора з росії Максима Захарченко з дружиною та дітьми.

👉 Нагадаємо, що у 2014 році Коломойський підтвердив наявність у нього мінімум трьох громадянств. В жовтні 2023 року суд підтвердив його статус громадянина України. Наразі бізнесмен Коломойський перебуває під вартою через низку відкритих проти нього гучних справ.

📌 Раніше було повідомлено, що у Вищій раді правосуддя звільнили суддю Касаційного адміністративного суду Всеволода Князєва за серйозне порушення дисциплінарних норм.