Більше деталей щодо зустрічі Зеленського в Білому домі

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 18 серпня, проведе особисту зустріч із шостим президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Спершу приватна двостороння розмова дозволить лідерам обговорити ключові питання двосторонніх відносин та ситуацію безпеки в Україні.

За даними німецького видання Bild, після особистої зустрічі до переговорів долучаться очільники держав і урядів європейських країн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Планується робочий обід із кількагодинною дискусією у розширеному форматі, що дозволить детально обговорити політичні та безпекові питання, а також міжнародну підтримку України.

Очікується, що у зустрічі візьмуть участь:
  • канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
  • президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн;
  • президент Франції Еммануель Макрон;
  • президент Фінляндії Александер Стубб;
  • прем’єр Великої Британії Кір Стармер;
  • прем’єрка Італії Джорджія Мелоні;
  • генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Широке представництво дозволить погодити спільні позиції щодо безпекових гарантій, підтримки суверенітету України та майбутніх ініціатив міжнародної спільноти.

Нагадаємо, що попередній візит Зеленського до Білого дому у лютому завершився скандалом: тоді Дональд Трамп тимчасово призупинив військову допомогу Україні, що викликало значний резонанс у міжнародних ЗМІ та серед союзників США. Цього разу зустріч відбувається на фоні активної роботи з безпекових гарантій і координації дій з європейськими партнерами.

Американський лідер запросив шостого президента України одразу після своєї зустрічі на червоній доріжці з оплесками російського диктатора владіміра путіна на Алясці.

