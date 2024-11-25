Кіпр вирішив приєднатись до НАТО: деталі переговорів з Вашингтоном

Кіпр вирішив приєднатися до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє грецьке видання Kathimerini, посилаючись на джерела, обізнані з перебігом подій.

Обговорення на високому рівні

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс провів зустріч із чинним президентом США Джо Байденом у жовтні у Вашингтоні. Сторони обговорили перспективи інтеграції країни до НАТО. Окрема увага приділялася оновленню оборонного потенціалу Кіпру відповідно до стандартів Альянсу.

Нікос висловив впевненість, що стратегічне розташування Кіпру та наявна інфраструктура роблять країну важливим партнером для Сполучених Штатів. Кіпр також звернувся до США із запитом про закупівлю військової техніки та ініціативу щодо навчання офіцерів Національної гвардії в американських військових академіях.

Стратегія та підтвердження від США

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що Кіпр реалізує «довгостроковий і стратегічно продуманий план» вступу до НАТО. У Вашингтоні цю ініціативу називають «безпрограшним варіантом».

Одними з ключових умов інтеграції є прогрес у розв’язанні кіпрського конфлікту та покращення відносин між Кіпром та Туреччиною.

Очікується, що до наступного саміту НАТО, який відбудеться у червні 2025 року в Гаазі, лідери Альянсу узгодять три стратегічно важливі питання. Як наголошував генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, одним із пріоритетів залишається реагування на загрози з боку росії, яка, за його словами, – єдина країна, яка перейшла “червону лінію”.