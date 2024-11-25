Кількість постраждалих в Одесі внаслідок ракетного удару зросла до 11

В Одесі кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару майже подвоїлася та досягла 11 людей. Про це повідомила Одеська обласна військова адміністрація 25 листопада.

📢 «На місці була надана допомога двом людям. На стаціонарному лікуванні залишається вісім поранених: одна жінка у важкому стані, решта у стані середнього ступеню важкості. Також один постраждалий продовжує лікування амбулаторно», – зазначено у повідомленні.

Деталі атаки та розслідування

За інформацією Офісу генерального прокурора, удар по Одесі було завдано балістичною ракетою типу «Іскандер-М». Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни.

Раніше повідомлялося про шістьох поранених у місті. Внаслідок удару пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема два навчальні заклади, житлові будинки, автівки, стоматологію, салон краси, магазини та квіткові крамниці.

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В ОВА додали, що на місці атаки працює оперативний штаб Приморської райадміністрації. Усі комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків чергового ворожого удару, а Одесити можуть звертатися до Штабу для:

отримання матеріальної допомоги на встановлення вікон та дверей;

консультацій та необхідної інформації для отримання компенсації за державною програмою єВідновлення.

☝️ Також сьогодні російська армія завдала удару ракетою С-400 по Харкову. У Київському районі міста постраждали 23 людини. Внаслідок удару було пошкоджено десятки житлових будинків, цивільну інфраструктуру та автомобілі.

👉 Нагадаємо, 19 листопада російські загарбники обстріляли Київський район Харкова, тоді постраждали 12 людей.