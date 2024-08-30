Хусити підірвали нафтовий танкер у Червоному морі – ЗМІ

Нафтовий танкер під грецьким прапором, який минулого тижня був атакований хуситами в Червоному морі, знову зазнав нападу. Про це 30 серпня повідомляє «Голос Америки».

Хусити, підтримувані Іраном, напередодні опублікували відео, на якому видно, як вони закладають вибухівку на палубу танкера «Sounion», що перевозив близько мільйона барелів сирої нафти. На борту пролунали вибухи, що може спричинити розлив нафти та завдати серйозної шкоди кораловим рифам Червоного моря.

Проте військово-морські сили ЄС, які діють у регіоні, заявляють, що на цей момент не зафіксовано розливу нафти з «Sounion».

Цей танкер перевозив близько 1 млн барелів сирої нафти.Він був вперше атакований 21 серпня, коли хусити застосували стрілецьку зброю, снаряди та безпілотний катер, що викликало пожежу і залишило судно без двигуна. Про це тоді повідомив офіс UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

25 членів екіпажу були врятовані французьким есмінцем, який діяв у рамках операції ЄС в Червоному морі, і доставлені до Джибуті.

У вівторок представник Пентагону повідомив, що для порятунку потерпілого танкера було відправлено два буксири, однак хусити погрожували атакувати їх. Лише в середу арабські ЗМІ поширили інформацію, що хусити погодилися допустити буксири до танкера, враховуючи гуманітарні та екологічні міркування.

Раніше хусити заявляли про удар по контейнеровозу «Lobivia», що йшов під прапором Сінгапуру через Аденську затоку, використовуючи балістичні ракети та дрони. У відповідь США знищили два судна хуситів у Червоному морі, які представляли «явну та безпосередню загрозу».