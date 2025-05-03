Харків під ударом дронів: постраждали десятки цивільних

В ніч проти суботи Харків зазнав масованого обстрілу з боку росії. За попередніми даними, ворог застосував щонайменше 17 ударних безпілотників типу «Герань-2/Шахед», внаслідок чого постраждали щонайменше 48 мирних жителів. Про наслідки атаки повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

📌 Під ворожий вогонь потрапили чотири райони міста — Слобідський, Салтівський, Київський і Основʼянський. У результаті обстрілу пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, навчальні заклади, дитячий садок, гаражі та 17 автівок. У кількох місцях спалахнули пожежі.

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📹 Рятувальники опублікували відео ліквідації наслідків, зафіксувавши масштаби руйнувань.

Шостий президент України Володимир Зеленський рішуче відреагував на черговий терористичний акт росії. Він зауважив, що росіяни атакували місто десятками дронів та підкреслив, що росіяни били виключно по цивільних об’єктах.

📢 «Пошкоджені житлові будинки, підприємства, цивільна інфраструктура. Станом на зараз відомо про більше ніж 40 постраждалих. Скрізь працюють рятувальники і відповідні служби. Жодних військових цілей не було і не могло бути. Росія б’є по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати. Віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди. Доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя. Україні потрібне посилення ППО. Потрібні сильні і реальні рішення від наших партнерів: Сполучені Штати, Європа, усі наші партнери, які прагнуть миру. Лише сила та санкції примусять Росію зупинитись», – наголосив Зеленський.

⚠️ За даними Харківської ОВА, в місті після атаки в лікарнях залишаються 6 постраждалих.

▪️ Загалом 10 людей звернулися по медичну допомогу.

▪️ Четверо отримали легкі травми і лікуються амбулаторно.

Унаслідок російських обстрілів на Харківщині загинув 47-річний житель Куп’янська. Ще 48 людей отримали поранення.

🔻 Окрім дронів типу «Герань-2», по регіону ворог застосовував:

▪️ 11 авіабомб КАБ;

▪️ 3 дрони-камікадзе FPV;

▪️ 21 БпЛА «Шахед».

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Пошкоджень зазнали численні об’єкти цивільної інфраструктури:

📌 Куп’янський район: зруйновані приватний будинок, господарча споруда, магазин і багатоквартирна будівля.

📌 Богодухівський район: ушкоджені два приватні будинки, дві господарчі споруди та склад.

📌 Ізюмський район: пошкоджено господарську споруду.

☝️ У Харкові ситуація залишається напруженою. Рятувальні служби працюють цілодобово, щоб допомогти постраждалим та ліквідувати наслідки чергової атаки.

👉 Також стало відомо, що російські війська здійснили одну з наймасштабніших повітряних атак за останній час. У ніч на 3 травня по Україні було випущено 183 ударні безпілотники типу «Shahed-131/136» та дві балістичні ракети типу «Іскандер-М».