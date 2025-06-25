Харків під ударом дронів: поранені та масштабні пошкодження

У ніч на 25 червня ворог завдав масованої атаки на Харків ударними дронами. Про серію вибухів у місті повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, закликавши мешканців перебувати в укриттях.

📢 «Залишайтеся в укриттях. У місті загроза ударних дронів рф», — закликав Синєгубов.

Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що росіяни атакували цивільне підприємство в Київському районі, зафіксовано щонайменше сім ударів.

📢 «У Київському районі внаслідок обстрілу також зазнав ушкоджень незаселений житловий будинок, на місці виникла пожежа. Є інформація про одну постраждалу людину. Деталі уточнюються», — повідомив мер.

🔻 За словами Синєгубова, ще одне влучання відбулося у Шевченківському районі Харкова — внаслідок удару загорілася триповерхова будівля.

🧾 Загальна ситуація по Харківщині за минулу добу:

▪️ Під ворожим вогнем опинилися місто Харків і п’ять населених пунктів області. Загалом зафіксовано 9 постраждалих.

⚠️ Постраждалі:

Харків: 64-річний чоловік; Куп’янськ: чоловіки 76, 80 і 50 років; жінки 42, 68 та дві 77-річні; Водяне, Вільхуватська громада: 49-річний чоловік.



🔥 Типи атак по Харківщині:

🔸 БпЛА:

8 ударів дронами по Київському району Харкова; 3 «Шахеди», 8 «Герань-2», 1 «Ланцет», 2 «Молнія», 2 інші типи.



🔸 Авіаційні атаки:

30 некерованих авіаційних ракет; 5 авіабомб КАБ.



🏚️ Руйнування інфраструктури:

Харків: пошкоджено багатоквартирний будинок і господарчу споруду; Куп’янськ: зруйновано багатоповерхівку, 2 приватні будинки; Дорошенкове: пошкоджено ангар; Юрченкове (Чугуївський р-н): пошкоджена будівля.



Бойові зіткнення: Упродовж доби зафіксовано 151 бойове зіткнення.

📌 Південно-Слобожанський напрямок:

▪️ 8 штурмів по позиціях поблизу Вовчанська та Кам’янки.

📌 Куп’янський напрямок:

▪️ 5 атак — у районах Степової Новоселівки, Кругляківки, Зеленого Гаю, Піщаного й Курилівки.

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☝️ Також раніше було повідомлено, що вночі 25 червня у Запоріжжі пролунали потужні вибухи, про які повідомили місцеві жителі після першої години ночі.