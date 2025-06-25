Харків під ударом дронів: поранені та масштабні пошкодження

У ніч на 25 червня ворог завдав масованої атаки на Харків ударними дронами. Про серію вибухів у місті повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, закликавши мешканців перебувати в укриттях.
📢 «Залишайтеся в укриттях. У місті загроза ударних дронів рф», — закликав Синєгубов.
Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що росіяни атакували цивільне підприємство в Київському районі, зафіксовано щонайменше сім ударів.
📢 «У Київському районі внаслідок обстрілу також зазнав ушкоджень незаселений житловий будинок, на місці виникла пожежа. Є інформація про одну постраждалу людину. Деталі уточнюються», — повідомив мер.
🔻 За словами Синєгубова, ще одне влучання відбулося у Шевченківському районі Харкова — внаслідок удару загорілася триповерхова будівля.
🧾 Загальна ситуація по Харківщині за минулу добу:
▪️ Під ворожим вогнем опинилися місто Харків і п’ять населених пунктів області. Загалом зафіксовано 9 постраждалих.
⚠️ Постраждалі:
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- Харків: 64-річний чоловік;
- Куп’янськ: чоловіки 76, 80 і 50 років; жінки 42, 68 та дві 77-річні;
- Водяне, Вільхуватська громада: 49-річний чоловік.
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🔥 Типи атак по Харківщині:
🔸 БпЛА:
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- 8 ударів дронами по Київському району Харкова;
- 3 «Шахеди», 8 «Герань-2», 1 «Ланцет», 2 «Молнія», 2 інші типи.
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🔸 Авіаційні атаки:
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- 30 некерованих авіаційних ракет;
- 5 авіабомб КАБ.
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🏚️ Руйнування інфраструктури:
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- Харків: пошкоджено багатоквартирний будинок і господарчу споруду;
- Куп’янськ: зруйновано багатоповерхівку, 2 приватні будинки;
- Дорошенкове: пошкоджено ангар;
- Юрченкове (Чугуївський р-н): пошкоджена будівля.
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Бойові зіткнення: Упродовж доби зафіксовано 151 бойове зіткнення.
📌 Південно-Слобожанський напрямок:
▪️ 8 штурмів по позиціях поблизу Вовчанська та Кам’янки.
📌 Куп’янський напрямок:
▪️ 5 атак — у районах Степової Новоселівки, Кругляківки, Зеленого Гаю, Піщаного й Курилівки.
☝️ Також раніше було повідомлено, що вночі 25 червня у Запоріжжі пролунали потужні вибухи, про які повідомили місцеві жителі після першої години ночі.