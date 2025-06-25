Удари по Запоріжжю: є постраждалі та пошкоджені будинки

Вночі 25 червня у Запоріжжі пролунали потужні вибухи, про які повідомили місцеві жителі після першої години ночі. Інформацію підтвердив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

📢 «Внаслідок ворожої атаки в одному із районів міста вибито вікна у будинках, пошкоджені автівки. Попередньо, без постраждалих. Екстрені служби досліджують територію», – зазначив очільник області.

☝️ Пізніше, о 02:12, у місті пролунала друга серія вибухів.

📢 «росіяни нанесли по Запоріжжю 4 удари. Поранені двоє людей. Ворог атакував місто після опівночі. Поцілив по приватному сектору. Пошкоджені будинки, господарчі споруди та автівки», – додав Федоров.

Згідно з уточненою інформацією, поранення отримали двоє чоловіків — 31 та 35 років. Один із них госпіталізований, стан оцінюється як середньої тяжкості. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу.

📊 Оперативна ситуація в Запорізькій області на ранок 25 червня:

За даними обласної адміністрації, окупанти продовжують інтенсивні атаки на населені пункти області. Усього за добу зафіксовано 469 ударів по 13 населених пунктах, внаслідок чого пʼятеро чоловіків отримали поранення у Запоріжжі, Василівському та Пологівському районах.

🔸 Ракетні удари:

▪️ 4 ракети – по Запоріжжю;

🔸 Авіаудари:

▪️ 8 атак по населених пунктах: Степногірськ, Камʼянське, Гуляйполе, Новоданилівка, Новогригорівка, Новопавлівка, Солодке;

🔸 Атаки дронами (переважно FPV):

▪️ 300 БпЛА націлені на Камʼянське, Приморське, Гуляйполе, Преображенку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне;

🔸 Обстріли з РСЗВ:

▪️ 5 обстрілів по Приморському, Гуляйполю, Малій Токмачці, Новоданилівці;

🔸 Артобстріли:

▪️ 152 удари по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.

В результаті атак надійшло 23 повідомлення про руйнування житла, приватного транспорту та об’єктів інфраструктури.

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☝️ Також повідомлялось, що в ніч на вівторок, 25 червня, в тимчасово окупованому Криму було чутно серію вибухів.