Неділя, 27 Квітня, 2025
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ХАМАС готовий до укладення угоди про припинення бойових дій в Секторі Гази

Денис Молотов
Денис Молотов
ХАМАС готовий до укладення угоди про припинення бойових дій в Секторі Гази

Офіційний представник угруповання ХАМАС у суботу, 26 квітня, заявив про готовність укласти угоду про припинення бойових дій в Секторі Гази. Згідно з його словами, угода передбачає звільнення всіх заручників і п’ятирічне перемир’я. Заява була зроблена у Каїрі, куди делегація ХАМАСу прибула для переговорів з єгипетськими посередниками з метою обговорити завершення 18-місячних бойових дій у регіоні. Про це повідомляє BBC.

📢 У розмові з агентством AFP представник ХАМАСу зазначив, що угруповання готове до обміну ув’язненими. Одночасно в угрупуванні готові до укладення перемир’я на п’ять років.

Остання спроба домовитися про припинення вогню була відповіддю на пропозицію Ізраїлю про 45-денне припинення бойових дій в обмін на повернення 10 живих заручників. ХАМАС відкинув це, запропонувавши укласти більш всеосяжну угоду про припинення війни.

Згідно з вимогами ХАМАСу, угода має призвести до припинення військових дій, виведення ізраїльських військ із Сектора Гази та збільшення гуманітарної допомоги. Однак Ізраїль наполягає на поверненні всіх заручників і роззброєнні ХАМАСу, що угруповання відкидає, вважаючи це «червоною лінією».

☝️ Як нагадування, Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну операцію в місті Рафах, що на південь від Сектора Гази, 29 березня. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що військова операція продовжуватиметься, поки не буде знищений ХАМАС, звільнено заручників і забезпечено безпеку держави. Цю заяву він зробив після того, як ХАМАС відмовився від пропозиції Ізраїлю звільнити половину заручників в обмін на гуманітарне перемир’я.

📌 Також раніше стало відомо, що збройні сили Ізраїлю розробили плани відвоювання Сектору Гази.

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