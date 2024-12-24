Середа, 25 Грудня, 2024
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Кабмін продовжив дію бронювань через атаку на держреєстри

Денис Молотов
Денис Молотов
Кабмін продовжив дію бронювань через атаку на держреєстри

Уряд України ухвалив рішення продовжити на один місяць дію бронювань, які залишалися чинними станом на 19 грудня 2024 року. Причиною такого кроку стали наслідки кібератак, що вплинули на функціонування кількох державних реєстрів. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

📢 «Йдеться про бронювання, які були надані Міністерством економіки України або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, тобто через портал Дія. Продовження бронювання відбудеться автоматично», – пояснила Свириденко.

Вона наголосила, що громадянам не потрібно звертатися до органів для отримання нових документів. Наприклад, якщо бронювання мало завершитися 20 грудня 2024 року, його автоматично продовжать до 20 січня 2025 року. Утім, максимальний термін дії продовження – до 28 лютого 2025 року.

Бронювання, термін дії яких сплив до 19 грудня 2024 року, не підлягають автоматичному продовженню. Їх можна буде поновити лише після повного відновлення функціонування державних реєстрів.

Міністерство оборони має протягом п’яти днів внести необхідні зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів для синхронізації даних з ухваленими змінами.

☝️ Нагадаємо, раніше шостий президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо протидії загрозам національній безпеці в галузі охорони здоров’я в умовах особливого періоду.

👉 Також раніше було повідомлено, що ротаційна система для військових ще не повністю реалізована через загострення на фронті та міжнародну ситуацію. А масова демобілізація під час війни нині не відповідає інтересам національної безпеки.

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