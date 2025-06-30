Ізраїльський суд відклав допит Нетаньягу

Суд в Ізраїлі відклав заплановані на найближчий тиждень слухання, на яких прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу мав виступати у справі про корупцію проти себе. Про це у неділю, 29 червня, повідомляє The Times of Israel.

☝️ Рішення було ухвалене після закритого судового засідання. На ньому, представники військової розвідки ЦАХАЛу та зовнішньої розвідки Моссад надали суду обґрунтовані пояснення, чому очільнику уряду необхідно пропустити засідання, призначені на понеділок і середу.

Раніше адвокат глави уряду Аміт Хадад подав до суду два клопотання з проханням перенести допити Нетаньягу на два тижні, посилаючись на «дипломатичні, національні та безпекові виклики», що виникли після загострення ситуації у відносинах з Іраном.

Однак, тоді суд відхилив ці запити, зазначивши, що підстави для відтермінування є недостатніми. Все змінилося в неділю, коли Нетаньягу особисто з’явився в суді разом із високопосадовцями – генерал-майором Шломі Біндером (ЦАХАЛ) та директором Моссаду Давідом Барнеа.

🗨️ Судді пояснили свою зміну позиції так:

«Пояснення, надані під час засідання, суттєво відрізняються та містять нові обставини порівняно з попередніми документами, поданими захистом».

🔻 Водночас суд закликав адвокатів прем’єра докласти зусиль для забезпечення явки іншого свідка захисту в середу, 2 липня, щоби уникнути подальших затримок у розгляді справи.

🗨️ Позиція Вашингтона:

На тлі цієї юридичної паузи президент США Дональд Трамп знову виступив із критикою ізраїльської правової системи. У своїй соцмережі Truth Social він назвав розгляд справи проти Нетаньягу «полюванням на відьом», зазначивши, що прем’єр «весь день змушений сидіти в суді через ніщо», хоча водночас веде переговори з ХАМАС щодо повернення заручників.

📢 «Ми надали Ізраїлю мільярди доларів допомоги. Ми не збираємось терпіти це», – написав Трамп.

☝️ Це вже другий випадок за останні дні, коли американський президент відкрито підтримує Нетаньягу, заявляючи раніше, що «суд над ним потрібно скасувати або видати помилування».

Деталі справи:

Біньямін Нетаньягу перебуває під слідством із 2019 року. Йому інкримінують:

▪️ хабарництво;

▪️ шахрайство;

▪️ зловживання довірою.

🔍 Серед основних обвинувачень – нібито отримання коштовних подарунків від заможних друзів. А також спроби надати регуляторні переваги певним медіагрупам в обмін на позитивне висвітлення в пресі.

Судовий процес офіційно стартував у 2020 році та триває досі. При цьому, сам Нетаньягу неодноразово заявляв, що всі звинувачення проти нього є політично вмотивованими.

ℹ️ Біньямін Нетаньягу — найтриваліший прем’єр-міністр в історії Ізраїлю. А також перший чинний голова уряду країни, який опинився під офіційним кримінальним переслідуванням. Попри тривалий судовий процес, він зберігає політичну владу та лідерство в правлячій коаліції.