Вівторок, 24 Червня, 2025
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Ізраїль заявив про повну перемогу над Іраном і погодився на припинення вогню

Денис Молотов
Денис Молотов
Ізраїль заявив про повну перемогу над Іраном і погодився на припинення вогню

Напередодні ввечері прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів термінове засідання кабінету міністрів за участі міністра оборони, начальника Генштабу та голови «Моссаду». За інформацією пресслужби уряду, під час наради прем’єр оголосив, що «Ізраїль досяг усіх цілей операції і навіть більше».

📢 «Ізраїль усунув подвійну безпосередню екзистенційну загрозу як у ядерній сфері, так і у сфері балістичних ракет», — цитують заяву ізраїльські ЗМІ.

За даними з офіційних джерел, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) нібито встановила повний контроль над повітряним простором Тегерана. Також завдала суттєвих втрат військовому керівництву Ірану. Знищила десятки стратегічно важливих об’єктів центральної влади в країні.

📌 В уряді Ізраїлю також подякували Сполученим Штатам Америки та президенту Дональду Трампу за оборонну підтримку та участь у нейтралізації іранської загрози.

📢 «У світлі досягнення цілей операції та за повної координації з президентом Трампом Ізраїль погодився на пропозицію президента про двостороннє припинення вогню. Ізраїль жорстко реагуватиме на будь-яке порушення режиму припинення вогню», — йдеться в повідомленні уряду.

Коментуючи ситуацію, президент США Дональд Трамп в ексклюзивному інтерв’ю для Axios зазначив:

📢 «Це кінець війни. Велика подія для Ізраїлю та всього світу».

Раніше цієї ночі Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на перемир’я, яке має розпочатися протягом 12 годин.

☝️ Однак, попри офіційне оголошення про початок припинення вогню о 7-й ранку, ізраїльські журналісти повідомили про нову хвилю ракетних обстрілів з боку Ірану. Вже шосту з моменту анонсованого перемир’я.

Таким чином, незважаючи на політичні заяви про кінець війни, загроза з боку Ірану залишається актуальною. Щонайменше, до підтвердження стабільного режиму тиші з обох сторін.

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