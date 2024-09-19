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Ізраїль почав наносити удари по території Лівану

Денис Молотов
Денис Молотов
Ізраїль почав наносити удари по території Лівану

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наносити удари по позиціях воєнізованого терористичного угруповання «Хезболла» на півдні Лівану. Про це повідомляє пресслужба армії в четвер, 19 вересня.

За офіційною інформацією, начальник Генштабу генерал-лейтенант Герці Галеві затвердив план бойових дій на північному фронті.

📢 «Наразі ЦАХАЛ завдає ударів по об’єктах Хезболли в Лівані, щоб погіршити її терористичні можливості та інфраструктуру Хезболли», – зазначається в офіційному повідомленні.

Пресслужба також повідомила, що угруповання «Хезболла» перетворило південні території Лівану на зону бойових дій, використовуючи мирних жителів як «живі щити». Зброя зберігалася у звичайних житлових будинках, під якими копалися тунелі.

📢 «ЦАХАЛ працює, щоб забезпечити безпеку на півночі Ізраїлю, щоб дозволити жителям повернутися до своїх домівок, а також досягти всіх цілей війни», – додали у пресслужбі.

Тим часом у соціальних мережах почали поширюватися відео авіаційних ударів Ізраїлю по цілях у Лівані, а свідки стверджують, що це може бути початком Третьої ліванської війни.

📢 Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу записав 10-секундне відео, де говорить наступне: «Я пообіцяв повернути жителів півночі додому, – і зараз саме це ми робимо».

Ватажок «Хезболли» Хасан Насралла назвав дії Ізраїлю «оголошенням війни».

📢 «Ізраїль мав на меті вбити 5000 людей за дві хвилини», – зазначив він про вибухи пейджерів та рацій зв’язку.

👉 Нагадаємо, що напередодні прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про початок військової операції проти «Хезболли» на півдні Лівану. Крім того, стало відомо, що у Лівані зафіксована друга хвиля вибухів, під час яких вибухали електронні гаджети, мопеди та автомобілі. За останні два дні загинули щонайменше 37 осіб, а близько 3 тисяч отримали поранення.

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