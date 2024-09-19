Ізраїль почав наносити удари по території Лівану

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наносити удари по позиціях воєнізованого терористичного угруповання «Хезболла» на півдні Лівану. Про це повідомляє пресслужба армії в четвер, 19 вересня.

За офіційною інформацією, начальник Генштабу генерал-лейтенант Герці Галеві затвердив план бойових дій на північному фронті.

📢 «Наразі ЦАХАЛ завдає ударів по об’єктах Хезболли в Лівані, щоб погіршити її терористичні можливості та інфраструктуру Хезболли», – зазначається в офіційному повідомленні.

Пресслужба також повідомила, що угруповання «Хезболла» перетворило південні території Лівану на зону бойових дій, використовуючи мирних жителів як «живі щити». Зброя зберігалася у звичайних житлових будинках, під якими копалися тунелі.

📢 «ЦАХАЛ працює, щоб забезпечити безпеку на півночі Ізраїлю, щоб дозволити жителям повернутися до своїх домівок, а також досягти всіх цілей війни», – додали у пресслужбі.

Тим часом у соціальних мережах почали поширюватися відео авіаційних ударів Ізраїлю по цілях у Лівані, а свідки стверджують, що це може бути початком Третьої ліванської війни.

📢 Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу записав 10-секундне відео, де говорить наступне: «Я пообіцяв повернути жителів півночі додому, – і зараз саме це ми робимо».

Ватажок «Хезболли» Хасан Насралла назвав дії Ізраїлю «оголошенням війни».

📢 «Ізраїль мав на меті вбити 5000 людей за дві хвилини», – зазначив він про вибухи пейджерів та рацій зв’язку.

👉 Нагадаємо, що напередодні прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про початок військової операції проти «Хезболли» на півдні Лівану. Крім того, стало відомо, що у Лівані зафіксована друга хвиля вибухів, під час яких вибухали електронні гаджети, мопеди та автомобілі. За останні два дні загинули щонайменше 37 осіб, а близько 3 тисяч отримали поранення.