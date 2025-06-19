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Ізраїль має запасний план дій, якщо США не стануть бити по Ірану

Денис Молотов
Денис Молотов
Ізраїль має запасний план дій, якщо США не стануть бити по Ірану

Ізраїль може здійснити спецоперацію на підземному ядерному об’єкті Ірану у Фордо, якщо США відмовляться завдати авіаудару по ньому. Таку можливість озвучило американське видання Axios, посилаючись на джерела в ізраїльському керівництві.

Як повідомляється, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, а також ізраїльський посол у Вашингтоні Єхієль Лейтер у нещодавніх інтерв’ю натякнули, що Ізраїль має у своєму розпорядженні альтернативні методи дії, крім авіаударів. Один із таких варіантів, за даними журналістів, — операція зі спецпризначенням.

Видання нагадує, що у вересні 2024 року Ізраїль уже провів подібну, хоча й менш масштабну операцію — тоді ізраїльські війська знищили підземний завод із виробництва ракет у Сирії, заклавши та підірвавши вибухівку на місці.

☝️ Об’єкт, який нині перебуває у фокусі уваги, — це підземний завод зі збагачення урану у Фордо, розташований у гірському масиві. Саме його Ізраїль вважає ключовим елементом ядерної програми Ірану.

Журналісти Axios відзначають, що ізраїльські посадовці розраховують на підтримку США у реалізації атаки. Водночас за словами джерел, Тель-Авів вважає, що навіть без американської участі здатен завдати серйозної шкоди об’єкта.

📢 «Ізраїль має варіанти, навіть якщо буде змушений діяти самостійно», — зазначають співрозмовники видання.

Нагадаємо, за попередньою інформацією ЗМІ, президент США Дональд Трамп підтримав ідею нанесення удару по ядерних об’єктах Ірану. Водночас реалізацію операції тимчасово відкладено, оскільки Вашингтон все ще сподівається на укладання нової угоди з Тегераном.

У відповідь Іран попередив, що у разі втручання США у можливі атаки Ізраїлю, Тегеран завдасть ударів у будь-якому місці, де зможе знайти відповідні цілі.

📢 «Ми відповімо всюди, де виявимо загрозу», — заявили іранські посадовці.

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