Трамп дозволив підготовку удару по Ірану, але не дав наказу

Президент США Дональд Трамп погодив та підтримав плани удару по Ірану. Проте, наразі утримується від їх реалізації, сподіваючись, що іранська сторона погодиться на поступки. Про це повідомляє The Wall Street Journal у середу, 18 червня, посилаючись на джерела, обізнані з ситуацією.

Однією з потенційних цілей у разі удару розглядається добре захищений збагачувальний завод у Фордо, розташований у гірській місцевості. За оцінками військових аналітиків, уразити цей об’єкт можливо лише за допомогою надпотужного озброєння, яке мають США.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо можливості нанесення удару, Трамп заявив:

📢 «Можливо, я це зроблю, а можливо, і ні».

Крім того, він вкотре повторив свою вимогу до Ірану про безумовну капітуляцію:

📢 «Наступний тиждень буде дуже важливим, можливо, навіть менше ніж тиждень».

Тим часом джерела Axios повідомляють, що глава Білого дому зосередився на ключовому питанні — чи зможуть американські протибункерні ракети справді знищити підземний комплекс у Фордо. За даними видання, саме ці сумніви стали однією з причин, чому рішення про удар поки що не ухвалене.

Невизначеність Трампа щодо ефективності удару посилилася попри запевнення Пентагону в успіху операції. Один з американських високопосадовців пояснив позицію президента так:

📢 «Знищувач бункерів спрацює. Це не питання можливостей. У нас є можливості. Але є цілий план. Це не просто скинути знищувач бункерів і оголосити перемогу».

За словами джерел, Трамп прагне переконатися, що потенційна атака не призведе до втягування США у довготривалу військову кампанію на Близькому Сході. Ключова мета Вашингтона, як зазначається, полягає у повному знищенні ядерної програми Ірану, перш ніж той зможе створити зброю масового ураження.

Раніше Трамп заявив, що Іран знаходився лише за кілька тижнів від створення ядерної бомби. Водночас сенатор-демократ Марк Ворнер, який є заступником голови комітету з питань розвідки, навпаки, наголосив: за оцінками американських спецслужб, Іран не працює над розробкою ядерної зброї.

Таким чином, суперечливі дані розвідки, сумніви у результативності атаки та небажання розпочати нову війну наразі стримують США від реалізації військового сценарію.