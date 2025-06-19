П’ятниця, 20 Червня, 2025
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Іран пригрозив США ударами по всіх доступних цілях

Денис Молотов
Денис Молотов
Іран пригрозив США ударами по всіх доступних цілях

Іран попереджає про потужну відповідь у разі, якщо США вирішать долучитися до ізраїльських атак. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Маджид Тахт-Раванчі у коментарі TheNewYorkTimes.

📢 «Якщо американці вирішать втрутитися військовим шляхом, у нас не буде іншого вибору, окрім як завдати удару у відповідь скрізь, де ми знайдемо цілі, по яких необхідно діяти. Це зрозуміло і просто. Тому що ми діємо з метою самозахисту», — наголосив дипломат.

Він також заявив, що несподіваний авіаудар Ізраїлю по Ірану, здійснений 13 червня — напередодні нового раунду ядерних перемовин з Вашингтоном — став, за його словами, «зрадою довіри Ірану».

📢 «Коли ізраїльські бомби почали падати на іранські міста, ми більше не можемо і не будемо вести переговори ні з ким», — додав Тахт-Раванчі.

Іранська сторона вважає дії Тель-Авіва провокацією, яка зруйнувала шанс на дипломатичне врегулювання ядерного питання. За словами іранського дипломата, тепер Тегеран більше не бачить сенсу в діалозі.

☝️ Як повідомляли ЗМІ, президент США Дональд Трамп підтримав військові плани щодо нанесення удару по Ірану. Однак наразі він відклав їх реалізацію, сподіваючись, що Тегеран піде на угоду.

📢 «Іран знаходився за кілька тижнів від створення ядерної бомби», — підкреслив Трамп, пояснюючи своє рішення.

Таким чином, конфлікт між Іраном та Ізраїлем загострюється. А США, попри активну участь у підготовці до можливих дій, поки не ухвалили остаточного рішення про втручання.

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