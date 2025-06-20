Ізраїль атакував Тегеран: цілі – ядерні й ракетні об’єкти

У ніч проти п’ятниці, 20 червня, Ізраїль атакував Тегеран, завдавши серії ударів по ключових військових і стратегічних об’єктах іранської столиці. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що ціллю атаки стали підприємства, пов’язані з виробництвом ракет, а також штаб-квартира SPND — структури, яка займається дослідженнями і розробками у сфері ядерної зброї.

📢 «Протягом ночі в районі Тегерана було уражено кілька промислових об’єктів, що використовувалися для виробництва ракет. Ці об’єкти створювалися роками й становили важливу інфраструктуру для Міністерства оборони Ірану», — зазначається в офіційному повідомленні ЦАХАЛ.

За даними ізраїльських військових, в операції було задіяно щонайменше 60 винищувачів, які скинули приблизно 120 ракет та бомб по цілях в іранській столиці. Основні удари були спрямовані по заводах, що випускають компоненти для ракет і виробляють сировину для лиття двигунів.

📢 «В рамках постійних зусиль щодо деградації програми ядерної зброї іранського режиму, Армія оборони Ізраїля завдала ударів по штаб-квартирі SPND у Тегерані. Вона використовується для досліджень та розробок передових технологій та зброї, що підтримують військовий потенціал іранського режиму. Вона була заснована у 2011 році Мохсеном Фахрізаде, засновником програми ядерної зброї Ірану», — повідомили у ЦАХАЛ.

☝️ Окрім того, було атаковано об’єкт, пов’язаний із виробництвом критичних компонентів для ядерної програми. Також ВПС Ізраїлю перехопили чотири іранські безпілотники і знищили кілька пускових установок у районах Тегерана й Ісфахана.

Нагадаємо, що напередодні, 19 червня, Армія оборони Ізраїлю повідомляла про іншу масштабну операцію, під час якої 40 винищувачів атакували низку стратегічних об’єктів на території Ірану. Однією з головних цілей став ядерний реактор поблизу міста Арак. Як повідомлялось, зруйновано захисну конструкцію реактора, яка відіграє критично важливу роль у виробництві плутонію.

Крім того, завдано удару по об’єкту в Натанзі. Там, за даними розвідки, зберігалося обладнання та компоненти, що мають безпосередній зв’язок із розробкою іранської ядерної зброї.

👉 Також раніше повідомлялось, що в ніч проти 20 червня Тегеран завдав балістичного удару по Ізраїлю. Ракети впали поблизу технологічного парку в Беер-Шеві, де розташовано офіс компанії Microsoft.