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Балістичний удар по Ізраїлю: ракети впали біля офісу Microsoft

Денис Молотов
Денис Молотов
Балістичний удар по Ізраїлю: ракети впали біля офісу Microsoft

У ніч проти 20 червня Тегеран завдав балістичного удару по Ізраїлю, унаслідок чого ракети впали поблизу технологічного парку в Беер-Шеві, де розташовано офіс компанії Microsoft. Про це повідомили The Times of Israel та CNN.

За інформацією ЗМІ, Іран випустив щонайменше три ракети у напрямку ізраїльської території. Одна з них, за попередніми даними, впала на паркування неподалік від будівлі Microsoft.

Внаслідок вибухів пошкоджено фасад і скління будівель, згоріло щонайменше шість автомобілів, зазнали ушкоджень житлові квартали.

Балістичний удар по Ізраїлю: ракети впали біля офісу MicrosoftАрмія оборони Ізраїлю заявила, що одну з іранських ракет вдалося перехопити, але пожежу спричинили уламки, які впали в безпосередній близькості від комерційних і житлових об’єктів.

📌 Беер-Шева розташована в пустелі Негев, поруч знаходиться стратегічна авіабаза Неватім. За попередніми даними, поранення отримали щонайменше 18 людей.

☝️ Нагадаємо, добою раніше іранська ракета влучила в лікарню Сорока в Беер-Шеві — третю за розміром в Ізраїлі. Тоді повідомлялося про понад 60 постраждалих.

У відповідь Ізраїль завдав авіаударів по десятках військових об’єктів в Ірані, зокрема по ядерному реактору біля міста Арак.

👉 Також нагадаємо, що переважна частина громадян США не підтримує військове втручання своєї країни у війну між Ізраїлем та Іраном. Згідно з результатами опитування, проведеного з 13 по 16 червня, 60% американців вважають, що збройні сили США не повинні втручатися у збройний конфлікт між Ізраїлем і Тегераном. Лише 16% підтримують таке втручання, а 24% респондентів ще не визначилися зі своєю позицією.

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