Італія передасть Україні бронетранспортери VCC-2 Camilino та супутникову підтримку

Рим готує новий оборонний пакет для Києва. Очікується передача бронетехніки VCC-2 Camilino — італійської модифікації M113. А також обіцяно допомогу у сфері супутникового спостереження. Про це 18 травня повідомили Il Messaggero та Defense Express.

Серед ключових позицій допомоги, ймовірно, буде партія гусеничних бронетранспортерів VCC-2 Camilino. Це оновлена версія американської машини M113A1, яка має підсилений бічний бронезахист і відкрите озброєння на башті.

📢 «За відкритими джерелами, Італія могла модернізувати до 1200 таких БТРів, однак останні 10 машин було списано ще чотири роки тому», — пише Defense Express. У Збройних силах Італії VCC-2 вже не використовуються, однак значна кількість все ще зберігається на базах.

🔻Очікується, що Україна може отримати до 400 одиниць техніки. Проте значна частина з них може вимагати капітального ремонту, а деякі — піти на запчастини. Раніше, ще у 2024 році, VCC-2 Camilino були на озброєнні Національної поліції. У Силах оборони станом на сьогодні є на озброєнні сотні бронетранспортерів типу M113 різних модифікацій.

📊 За оцінками, після утилізації близько 722 одиниць VCC-2 у 2022 році (Італія виручила за металобрухт майже 3 млн євро), на складах могло залишитись орієнтовно 478 машин. Саме їх, імовірно, планується передати Україні.

Крім того, у новому пакеті може бути включено систему супутникового спостереження для оперативного планування дій на фронті. Однак, як зазначає Il Messaggero, деталі цієї ініціативи залишаються засекреченими.

Раніше нижня палата парламенту Італії затвердила урядовий указ, який дозволяє продовжити постачання військової допомоги Україні до 31 грудня 2025 року.

💶 Окрім військової підтримки, Італія також долучилася до енергетичної ініціативи з ЄБРР, виділивши перший транш у розмірі 25 мільйонів євро. Загальний обсяг проєкту — 200 мільйонів євро, спрямованих на відновлення енергетичної інфраструктури України.

☝️ Також нагадаємо, що Уряд Італії вирішив призупинити переговори з компанією SpaceX щодо надання послуг супутникового зв’язку Starlink для оборонних та дипломатичних потреб країни.