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Іран пригрозив жорсткою відповіддю Ізраїлю та США

Денис Молотов
Денис Молотов
Іран пригрозив жорсткою відповіддю Ізраїлю та США

Ісламська Республіка Іран готується до рішучої відповіді на ракетні удари, завдані Ізраїлем. Відповідну заяву зробив речник Збройних сил Ірану Абольфазл Шекарчі, якого цитує державне агентство IRNA у п’ятницю, 13 червня.

📢 «Ісламська Республіка Іран обов’язково відповість, і ворог заплатить високу ціну», — підкреслив представник командування. Він також попередив: «Дорого заплатять і Ізраїль, і США. Їм буде завдано сильного удару».

За словами Шекарчі, під час останніх атак було уражено цивільні об’єкти. Іранські військові наразі перебувають у стані повної бойової готовності.

☝️ Згідно з повідомленням The Times of Israel, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї також зробив публічну заяву у відповідь на дії Тель-Авіва.

📢 «Ізраїль чекає суворе покарання за удари по країні», — наголосив Хаменеї, додавши, що внаслідок ударів по ядерних і військових об’єктах загинули високопоставлені військові та науковці.

📌 У зверненні Хаменеї назвав дії Ізраїлю безпрецедентними:

📢 «Ізраїль простягнув свою злу й заплямовану кров’ю руку до злочину в нашій улюбленій країні, як ніколи раніше виявивши свою злісну природу, завдавши удару по житлових центрах», – він додав, що «Цим злочином сіоністський режим прирік себе на гірку і болісну долю, і він неодмінно її отримає».

🛑 Ізраїльська сторона підтвердила завдання п’яти хвиль ракетних ударів по об’єктах на території Ірану. За попередніми даними, серед можливих втрат Тегерана — начальник генштабу іранських Збройних сил генерал Мохаммад Багері.

☝️ Нагадаємо, що в ніч на 13 червня Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану, зазначивши про можливу загрозу ракетної та безпілотної відповіді.

📍 Ситуація на Близькому Сході різко загострилась на тлі дипломатичних зусиль США укласти нову ядерну угоду з Тегераном. Напередодні МАГАТЕ оприлюднило офіційне засудження Ірану за невиконання міжнародних зобов’язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

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