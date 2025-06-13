Ізраїль вдарив по Ірану: введено надзвичайний стан

Ізраїльські військові завдали удару по території Ірану в ніч на п’ятницю, 13 червня. Про це повідомляють Axios та The Times of Israel, посилаючись на джерела. За даними журналістів, у столиці Ірану — Тегерані — чутно вибухи та звуки роботи систем протиповітряної оборони.

☝️ Ізраїль повністю закрив повітряний простір над своєю територією. Водночас Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила надзвичайне попередження для всіх мешканців країни. З 02:00 за київським часом скасовано навчання в школах, припинено роботу підприємств та будь-які масові заходи.

📌 Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив введення надзвичайного стану по всій території країни та попередив про можливу відповідь Тегерана:

📢 «Після превентивного удару держави Ізраїль по Ірану в найближчому майбутньому очікується ракетна атака та атака безпілотників на державу Ізраїль та її громадянське населення», — заявив він.

Раніше влада Ірану заявляла, що в разі агресії з боку Ізраїлю, вони завдадуть удару по американських військових базах у регіоні.

⚠️ На тлі ескалації Державний департамент США закликав американських громадян, які перебувають у країнах Близького Сходу та Північної Африки, бути максимально обережними. У повідомленні зазначається, що зростання напруженості може спричинити перебої у транспорті та зростання ризиків для безпеки.

🗞 Водночас західні ЗМІ повідомляли раніше, що згідно з розвідданими США, Ізраїль готувався до удару по ядерних об’єктах на території Ірану.