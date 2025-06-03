Інспектор ТЦК на Одещині вимагав хабар за “бронь” від мобілізації

На Одещині викрито інспектора районного ТЦК та СП, який, за даними слідства, вимагав у працівника підприємства $2500 за «бронь» від мобілізації. Про це інформує пресслужба поліції Одеської області.

За версією правоохоронців, службовець пообіцяв організувати зарахування на військовий облік та надання відстрочки від призову в обмін на неправомірну вигоду. Гроші передавались нібито за включення до списку заброньованих.

🔍 Інспектора затримали на гарячому — під час передачі всієї суми хабаря. Кошти було вилучено та долучено до матеріалів справи як речовий доказ.

Після затримання фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — отримання неправомірної вигоди службовою особою.

⚖️ Судом обрано запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 448 144 гривні. У разі доведення провини інспектору загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

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📌 Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило повну перевірку 18 декларацій посадовців ТЦК та СП. У ході перевірки виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 28,5 млн грн, незаконного збагачення — на 5,6 млн грн, а також необґрунтованих активів — на 2,6 млн грн.

👉 Також відомо, що нещодавно у Дніпрі затримали іншого військовослужбовця ТЦК, який, за даними слідства, отримав хабар від чоловіка, що підлягав мобілізації. У разі доведення провини підозрюваному загрожує реальне покарання, включно з позбавленням волі.