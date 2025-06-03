Вівторок, 3 Червня, 2025
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Інспектор ТЦК на Одещині вимагав хабар за “бронь” від мобілізації

Денис Молотов
Денис Молотов
Інспектор ТЦК на Одещині вимагав хабар за

На Одещині викрито інспектора районного ТЦК та СП, який, за даними слідства, вимагав у працівника підприємства $2500 за «бронь» від мобілізації. Про це інформує пресслужба поліції Одеської області.

За версією правоохоронців, службовець пообіцяв організувати зарахування на військовий облік та надання відстрочки від призову в обмін на неправомірну вигоду. Гроші передавались нібито за включення до списку заброньованих.

🔍 Інспектора затримали на гарячому — під час передачі всієї суми хабаря. Кошти було вилучено та долучено до матеріалів справи як речовий доказ.

Після затримання фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — отримання неправомірної вигоди службовою особою.

⚖️ Судом обрано запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 448 144 гривні. У разі доведення провини інспектору загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

📌 Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило повну перевірку 18 декларацій посадовців ТЦК та СП. У ході перевірки виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 28,5 млн грн, незаконного збагачення — на 5,6 млн грн, а також необґрунтованих активів — на 2,6 млн грн.

👉 Також відомо, що нещодавно у Дніпрі затримали іншого військовослужбовця ТЦК, який, за даними слідства, отримав хабар від чоловіка, що підлягав мобілізації. У разі доведення провини підозрюваному загрожує реальне покарання, включно з позбавленням волі.

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