П’ятниця, 30 Травня, 2025
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У Дніпрі затримано військового ТЦК за підозрою в отриманні хабаря

Денис Молотов
Денис Молотов
У Дніпрі затримано військового ТЦК за підозрою в отриманні хабаря

У Дніпрі затримано військовослужбовця одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за підозрою у вимаганні хабаря від громадянина, що підлягав мобілізації. Про це повідомив Дніпропетровський обласний ТЦК та СП у Facebook 28 травня.

📢 «28 травня 2025 року співробітники Служби безпеки України затримали військовослужбовця взводу охорони районного ТЦК у місті Дніпро», — йдеться в офіційній заяві.

☝️ Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, відкритого за двома статтями Кримінального кодексу України:

      • ч. 5 ст. 426-1 — перевищення влади або службових повноважень військовою службовою особою;
      • ч. 3 ст. 368 — отримання неправомірної вигоди особою, яка займає відповідальне становище.

🛑 У разі доведення провини підозрюваному загрожує реальне покарання, включно з позбавленням волі.

📌 У командуванні обласного ТЦК повідомили, що повністю сприяють правоохоронним органам і після завершення розслідування обіцяють вжити усіх необхідних дисциплінарних і організаційних заходів.

📢 «Командування Сухопутних військ ЗСУ демонструє нульову толерантність до корупції в армії», — наголошено в окремій заяві.

Також нагадали, що відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою до моменту встановлення її вини судом.

⚠️ Також нагадаємо:

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило повну перевірку 18 із 23 декларацій посадовців ТЦК. Було виявлено:

  • недостовірні відомості на понад 28,5 млн грн;❗
  • ознаки незаконного збагачення на 5,6 млн грн; ❗
  • необґрунтовані активи на 2,6 млн грн. ❗

👉 Також раніше в Сухопутних військах Збройних сил України відреагували на розповсюдження в соціальних мережах відеоматеріалів, на яких можна побачити протидію діяльності військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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