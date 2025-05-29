У Дніпрі затримано військового ТЦК за підозрою в отриманні хабаря

У Дніпрі затримано військовослужбовця одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за підозрою у вимаганні хабаря від громадянина, що підлягав мобілізації. Про це повідомив Дніпропетровський обласний ТЦК та СП у Facebook 28 травня.
📢 «28 травня 2025 року співробітники Служби безпеки України затримали військовослужбовця взводу охорони районного ТЦК у місті Дніпро», — йдеться в офіційній заяві.
☝️ Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, відкритого за двома статтями Кримінального кодексу України:
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- ч. 5 ст. 426-1 — перевищення влади або службових повноважень військовою службовою особою;
- ч. 3 ст. 368 — отримання неправомірної вигоди особою, яка займає відповідальне становище.
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🛑 У разі доведення провини підозрюваному загрожує реальне покарання, включно з позбавленням волі.
📌 У командуванні обласного ТЦК повідомили, що повністю сприяють правоохоронним органам і після завершення розслідування обіцяють вжити усіх необхідних дисциплінарних і організаційних заходів.
📢 «Командування Сухопутних військ ЗСУ демонструє нульову толерантність до корупції в армії», — наголошено в окремій заяві.
Також нагадали, що відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою до моменту встановлення її вини судом.
⚠️ Також нагадаємо:
Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило повну перевірку 18 із 23 декларацій посадовців ТЦК. Було виявлено:
- недостовірні відомості на понад 28,5 млн грн;❗
- ознаки незаконного збагачення на 5,6 млн грн; ❗
- необґрунтовані активи на 2,6 млн грн. ❗
👉 Також раніше в Сухопутних військах Збройних сил України відреагували на розповсюдження в соціальних мережах відеоматеріалів, на яких можна побачити протидію діяльності військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.