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ЄС запускає оборонний фонд на €150 млрд для спільних закупівель зброї

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС запускає оборонний фонд на €150 млрд для спільних закупівель зброї

Країни Євросоюзу досягли домовленості щодо створення оборонного фонду у розмірі 150 мільярдів євро. Він дозволить державам-членам отримувати кредити від Брюсселя на закупівлю озброєння через механізм спільних тендерів. Ініціативу було ухвалено на тлі війни росії проти України та посилених закликів президента США Дональда Трампа до країн-членів НАТО активніше інвестувати у власну обороноздатність. Про це 19 травня повідомила газета Financial Times.

📢 «Механізм є частиною масштабної стратегії з переозброєння європейського оборонного сектору, який протягом багатьох років скорочувався», — зазначається у матеріалі.

Більшість фінансування планується спрямувати на підприємства, зареєстровані в ЄС. Водночас ініціатива дозволяє участь підрядників з-за меж Євросоюзу, але за певних обмежень, аби стимулювати їхнє виробництво на території Європи.

🔻 Ключові умови участі компаній із-за меж ЄС:

  • Мінімум 65% вартості кожного контракту мають покривати компанії з ЄС, України, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії або Швейцарії.
  • Максимум 35% — можлива частка третіх країн (як-от Велика Британія, США, Туреччина), але лише за наявності угоди про оборонне співробітництво з ЄС.
  • Участь одного позаєвропейського підрядника обмежена 15%. Однак, може бути підвищена до 35% за умови співпраці з європейським партнером або зобов’язання замінити його на виробника з ЄС протягом двох років.

📦 Програма охоплює закупівлю артилерійських снарядів, ракет, безпілотників, систем ППО, стратегічної авіації. А також включає технології у галузях кібербезпеки та штучного інтелекту.

Оскільки схему подано за надзвичайною процедурою, вона не потребує голосування в Європарламенті та набуде чинності до кінця травня після формального затвердження.

Раніше єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс підтвердив, що частина фінансування з плану ReArm Europe на 800 мільярдів євро буде спрямована на військову допомогу Україні.

🔻 Нагадаємо:

  • ЄС вже оголосив про виділення 1,9 млрд євро на військову підтримку України.
  • У 2025 році ця допомога може подвоїтись, відповідно до заяв Кубілюса.

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