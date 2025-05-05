Понеділок, 5 Травня, 2025
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ЄС може подвоїти військову допомогу Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС може подвоїти військову допомогу Україні

Європейський Союз вже цього року може подвоїти військову допомогу Україні завдяки інвестиціям у зброю, виготовлену безпосередньо українськими виробниками. Про це у соцмережі Х (колишній Twitter) повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Зараз, за його словами, загальний обсяг військової підтримки України з боку США та ЄС сягає приблизно 40 мільярдів євро на рік. Проте ці кошти, на думку Кубілюса, можуть використовуватися значно ефективніше, якщо спрямовуватимуться на українське оборонне виробництво.

📢 «Якщо Трамп не переконає путіна укласти мир, ми могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко – значно збільшивши нашу військову підтримку України», — написав єврокомісар.

Він наголосив, що вартість української зброї приблизно вдвічі нижча, ніж аналогічної продукції з країн ЄС або США. Це означає, що за ту ж суму можна надати Україні вдвічі більше озброєння, не збільшуючи витрати.

📢 «Реальна вартість нашої підтримки зросте до 80 млрд євро», — підкреслив Кубілюс.

Він також звернув увагу на новий інструмент підтримки — так звані безпекові кредити ЄС. Завдяки цій схемі держави-члени Євросоюзу отримують можливість фінансувати закупівлі озброєння для України, що, за словами Кубілюса, відкриває шлях до реалізації стратегії миру через силу.

📢 «Безпекові кредити — це сила для України!» — резюмував єврокомісар.

Відомо, що Україна вже виробляє зброю за «данською моделлю», яка передбачає фінансування військових замовлень через цільові фонди, орієнтовані на закупівлю саме в українських компаній. ЄС розглядає цю модель як основу для довгострокової оборонної підтримки.

☝️ Нагадаємо, у 2025 році планується залучити 1,5 млрд євро інвестицій в український військово-промисловий комплекс за “данською моделлю”.

Також раніше стало відомо, що Франція і Польща готуються укласти новий всеосяжний двосторонній договір. Він включатиме широке коло питань — від оборони до енергетичної трансформації. Підписання документа відбудеться 9 травня, у день, коли в Європі відзначають пам’ять жертв та 80-річчя завершення Другої світової війни.

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