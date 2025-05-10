Субота, 10 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

ЄС спрямував €1 млрд з заморожених активів рф на українську оборонку

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС спрямував €1 млрд з заморожених активів рф на українську оборонку

Європейський Союз виділив один мільярд євро з надприбутків, отриманих від заморожених російських активів, для зміцнення оборонної промисловості України. Про це 9 травня ввечері повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Він зазначив, що відповідну угоду підписала Єврокомісія спільно з урядами кількох країн ЄС.

📢 «Це стратегічне рішення, яке дозволить розгорнути виробництво критично важливого озброєння — від дронів до боєприпасів — для потреб Сил оборони України», — заявив міністр.

☝️ Він також підкреслив, що це не лише посилення обороноздатності країни, а й потужна інвестиція у розвиток вітчизняного військово-промислового комплексу.

📢 «Ми стаємо більш самодостатніми й сильнішими», — додав Умєров.

Міністр назвав використання заморожених російських активів важливим кроком до історичної справедливості: це формує правову та фінансову основу для виплати росією репарацій за війну, розв’язану проти України.

Нагадаємо, у 2023 році Євросоюз оголосив про рішення спрямувати 3,3 мільярда євро від надприбутків заморожених активів рф на військову допомогу Україні у 2024–2025 роках. Частина цих коштів призначена для зміцнення системи протиповітряної оборони.

У попередніх звітах також повідомлялося, що з цих коштів уже виділено 1,9 мільярда євро. Значна частина з них вже спрямована на закупівлю артилерії та боєприпасів, а також посилення ППО.

Україна наразі активно використовує так звану «данську модель» оборонного виробництва. Вона передбачає фінансування через спеціальні фонди з акцентом на закупівлю зброї всередині країни. ЄС розглядає цю модель як основу для довгострокової підтримки оборонного сектору України.

☝️ Також раніше стало відомо, що Бельгія виступає з ініціативою створення міжнародної коаліції з метою забезпечення подальшого утримання заморожених російських активів. Про це заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Лідери Європи вимагають від росії припинення вогню в Україні

ВАЖЛИВО

До американського Конгресу «завітав» іранський дрон Shahed-136

ПОЛІТИКА

Ворог атакує на багатьох напрямках, відбулось 84 бойові зіткнення – зведення Генштабу за 10 травня

ПОДІЇ

Трамп заявив, що Індія та Пакистан погодилися на припинення вогню

ПОЛІТИКА

Мексика подає до суду на Google через перейменування Мексиканської затоки

ПОЛІТИКА

Іран передасть росії пускові установки малої дальності Fath-360

ПОЛІТИКА

США вивчають можливість укладення угоди COFA з Гренландією — ЗМІ

ПОЛІТИКА

МЗС України заявило демарш країнам, чиї лідери відвідали парад у москві

ПОЛІТИКА

Валютні зміни від НБУ: більше можливостей для бізнесу

ЕКОНОМІКА

Макрон, Стармер і Мерц у Києві: зустріч «коаліції рішучих» розпочалася

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип