ЄС спрямував €1 млрд з заморожених активів рф на українську оборонку

Європейський Союз виділив один мільярд євро з надприбутків, отриманих від заморожених російських активів, для зміцнення оборонної промисловості України. Про це 9 травня ввечері повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Він зазначив, що відповідну угоду підписала Єврокомісія спільно з урядами кількох країн ЄС.

📢 «Це стратегічне рішення, яке дозволить розгорнути виробництво критично важливого озброєння — від дронів до боєприпасів — для потреб Сил оборони України», — заявив міністр.

☝️ Він також підкреслив, що це не лише посилення обороноздатності країни, а й потужна інвестиція у розвиток вітчизняного військово-промислового комплексу.

📢 «Ми стаємо більш самодостатніми й сильнішими», — додав Умєров.

Міністр назвав використання заморожених російських активів важливим кроком до історичної справедливості: це формує правову та фінансову основу для виплати росією репарацій за війну, розв’язану проти України.

Нагадаємо, у 2023 році Євросоюз оголосив про рішення спрямувати 3,3 мільярда євро від надприбутків заморожених активів рф на військову допомогу Україні у 2024–2025 роках. Частина цих коштів призначена для зміцнення системи протиповітряної оборони.

У попередніх звітах також повідомлялося, що з цих коштів уже виділено 1,9 мільярда євро. Значна частина з них вже спрямована на закупівлю артилерії та боєприпасів, а також посилення ППО.

Україна наразі активно використовує так звану «данську модель» оборонного виробництва. Вона передбачає фінансування через спеціальні фонди з акцентом на закупівлю зброї всередині країни. ЄС розглядає цю модель як основу для довгострокової підтримки оборонного сектору України.

☝️ Також раніше стало відомо, що Бельгія виступає з ініціативою створення міжнародної коаліції з метою забезпечення подальшого утримання заморожених російських активів. Про це заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево