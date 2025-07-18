П’ятниця, 18 Липня, 2025
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ЄС схвалив найжорсткіший пакет санкцій проти росії

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС схвалив найжорсткіший пакет санкцій проти росії

У п’ятницю, 18 липня, посли країн-членів Європейського Союзу досягли згоди щодо впровадження 18-го пакета санкцій проти російської федерації. Про це повідомила високий представник ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки Кая Каллас у соцмережі Х (колишній Twitter).

За її словами, новий пакет є одним із найсуворіших, які коли-небудь ухвалювались ЄС стосовно росії.

📢 «Ми твердо стоїмо на своєму. ЄС щойно схвалив один із найжорсткіших на сьогодні пакетів санкцій проти росії», — написала вона.

Як зазначила Каллас, запроваджені обмеження ще більше звужують можливості кремля фінансувати військову агресію. Зокрема, йдеться про обмеження для 105 суден так званого «тіньового флоту», а також компаній, які займаються їхнім обслуговуванням та постачанням.

Санкції передбачають скорочення доступу російських банків до джерел фінансування, заборону використання газогонів «Північний потік», а також зниження встановленої граничної ціни на російську нафту.

Крім того, обмеження торкнуться технологій, що використовуються у виробництві безпілотників, а також підприємств оборонного сектору. Санкції також охоплюють китайські банки, які, за даними ЄС, допомагають росії обходити вже чинні обмеження.

📢 «Ми ще більше обмежуємо військовий бюджет кремля, націлившись на ще 105 кораблів “тіньового флоту”, їхніх постачальників, та обмежуючи доступ російських банків до фінансування. Трубопроводи Північний потік будуть заборонені. Гранична ціна на нафту стане нижчою. Ми посилюємо тиск на російську військову промисловість, китайські банки, що дозволяють обходити санкції, та блокуємо експорт технологій, що використовуються в безпілотниках», — повідомила високопосадовиця.

Уперше в історії Євросоюз включив до санкційного переліку реєстр прапорів судноплавства, а також найбільший нафтопереробний завод, який належить «Роснєфті» і працює в Індії.

📢 «Наші санкції також націлені на тих, хто займається ідеологічною обробкою українських дітей», — додала Каллас.

На завершення вона підкреслила:

📢 «Ми продовжуватимемо підвищувати ціну (війни для росії – ред.), тому зупинення агресії стає єдиним шляхом для москви».

☝️ Раніше ухвалення 18-го пакету санкцій затримувалось через позицію Словаччини, яка тимчасово блокувала процес. Проте нещодавно стало відомо, що Братислава дала згоду після того, як отримала письмові запевнення від голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. У документі йшлося про гарантії стосовно цін на газ, обсягів поставок, транзитних платежів, а також дій ЄС у разі дефіциту російського газу.

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