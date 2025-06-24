Словаччина висунула умови для підтримки санкцій проти росії

Словаччина готова схвалити 18-й пакет санкцій проти росії, запропонований Єврокомісією, але лише за умови виконання низки вимог. Зокрема, Братислава наполягає на гарантіях енергетичної безпеки з боку ЄС. Також на компенсаціях за можливі арбітражні ризики в розмірі до 20 мільярдів євро. Про це повідомляє Euractiv з посиланням на заяву міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара.

📢 «Переговори все ще тривають, але виходячи з того, що обговорювалося досі, очевидно, що пакет не матиме негативного впливу на економіку Словаччини, і ми готові його підтримати», — заявив глава словацького МЗС.

Втім, Бланар додав, що Братислава наполягатиме на гарантіях від Євросоюзу, зокрема щодо наслідків відмови від російських енергоносіїв.

📢 «Існують також арбітражні ризики, які вплинуть на Словацьку Республіку. Можливо, вони сягатимуть 20 млрд євро. Ось чому ми вимагаємо гарантій щодо того, як ці негативні наслідки будуть усунені», — наголосив він.

☝️ Нагадаємо, 10 червня Європейська комісія представила 18-й пакет санкцій проти росії, який передбачає обмеження для енергетичного сектору, фінансових установ та оборонної промисловості рф.

👉 Також у Брюсселі 23 червня перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ Жан-Ноель Барро оголосив про підготовку рекордного пакета санкцій проти росії у відповідь на її «безмежну жорстокість».

Попри це, раніше стало відомо, що Словаччина та Угорщина заблокували відповідне рішення ЄС. Для затвердження санкційного пакета потрібна одностайна підтримка всіх членів Євросоюзу.

📆 У Євросоюзі сподіваються ухвалити нові обмеження на засіданні Європейської Ради, запланованому на 26–27 червня у Брюсселі.