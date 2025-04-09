П’ятниця, 11 Квітня, 2025
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Китай відповів: запроваджено 84% тариф на продукцію із США

Денис Молотов
Денис Молотов
Китай відповів: запроваджено 84% тариф на продукцію зі США

У відповідь на підвищення імпортного мита на китайські товари, влада КНР оголосила про дзеркальні заходи. З 10 квітня в країні почне діяти додаткове мито в розмірі 50% на американську продукцію. Про це офіційно повідомило Міністерство фінансів Китаю у середу, 9 квітня.

Новий тариф є прямою відповіддю на дії Сполучених Штатів, які напередодні підвищили імпортне мито на китайські товари до рекордного рівня в 104%. Це рішення було ухвалено за ініціативою президента США Дональда Трампа. Він раніше публічно заявляв, що готовий до нових тарифів, якщо Пекін не відмовиться від власних обмежень.

У повідомленні китайського Мінфіну наголошується, що нове мито вводиться як «відповідна міра» до американського збору у 50%, який, своєю чергою, став реакцією на попередні китайські мита. З урахуванням нових змін, загальний рівень тарифів КНР на американську продукцію наразі становить 84%.

📢 «Китай закликає США негайно виправити свою неправильну практику, скасувати всі односторонні тарифні заходи проти Китаю та належним чином вирішити розбіжності з Китаєм через рівноправний діалог на основі взаємної поваги», — йдеться в офіційній заяві відомства.

Крім введення мит, китайська сторона розширила економічний тиск на Сполучені Штати й іншими методами. Зокрема, Міністерство торгівлі КНР повідомило про додавання 12 американських компаній до списку експортного контролю. Ще 6 компаній зі США потрапили до так званого списку «ненадійних», що ускладнює їхню діяльність на китайському ринку.

Нагадаємо, що 9 квітня США підвищили імпортне мито на китайські товари до 104%, аргументуючи це тим, що Пекін тиждень тому самостійно ввів мита в 34% на американську продукцію.

У зв’язку з цим Дональд Трамп заявив: «Відсьогодні буде введене додаткове мито у 50%, якщо Китай не скасує свої несправедливі обмеження».

Таким чином, торговельне протистояння між двома найбільшими економіками світу лише загострюється. Імпортне мито на китайські товари та дзеркальні заходи Пекіна можуть ще більше ускладнити доступ американських і китайських компаній до ринків одна одної. А також спричинити глобальні коливання на ринку сировини, електроніки та сільськогосподарської продукції.

☝️ Також нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп анонсував мита на імпорт ліків та вже скоро планує це впровадити. Він заявив, що нові тарифи будуть оголошені найближчим часом.

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