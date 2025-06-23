Прем’єр Японії не поїде на саміт НАТО в Гаазі — ЗМІ

Прем’єр-міністр Японії Шіґеру Ішіба ухвалив рішення не брати участі в саміті НАТО в Гаазі. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела, обізнані з планами уряду.

☝️ Згідно з інформацією, візит скасовано через високу ймовірність зриву зустрічі НАТО з країнами Індо-Тихоокеанського регіону (IP4). До цієї групи входять Японія, Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія.

Крім того, переговори Ішіби з президентом США Дональдом Трампом виглядають малоймовірними, що також стало одним з аргументів на користь скасування візиту.

У результаті Японію на саміті НАТО, найімовірніше, представлятиме міністр закордонних справ Такеші Івая.

Як стало відомо, лідери Південної Кореї та Австралії також не планують бути присутніми на саміті НАТО, попри те, що їхні країни є частиною IP4. Це підкріплює очікування, що зустріч у такому форматі не відбудеться.

❗ Раніше видання Politico повідомляло, що НАТО вирішило не виносити на обговорення тему війни в Україні під час саміту. Як зазначалося, Вашингтон не зацікавлений у посиленні акценту на конфлікт. З огляду на те, що Дональд Трамп не виконав передвиборчі обіцянки щодо завершення війни в Україні.

☝️ Також нагадаємо, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте скорочує робочі місця у найпотужнішому військовому альянсі світу в межах масштабної реструктуризації. Реформи також відбуваються на складному геополітичному та оборонному тлі, коли війни стрясають Україну та Близький Схід.