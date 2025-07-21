Понеділок, 21 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Як обрати профнастил та сфери його застосування

-Реклама-

Сергій Фоменко
Сергій Фоменко
Ілюстрація — види та кольорова гамма профнастилу

Профнастил — це лист металу з гофрованою поверхнею, найчастіше виготовлений зі сталі з цинковим або полімерним покриттям. Завдяки своїй формі він має високу жорсткість і витримує значні навантаження. Використовується в різноманітних сферах будівництва відповідно до своєї класифікації.

Які найпоширеніші сфери застосування профнастилу

  • Покрівля дахів. Для цієї задачі застосовують покрівельний різновид продукції, яка маркується з вказанням висоти гофри, наприклад, ПК40, ПК45. Завдяки легкості, міцності та швидкому монтажу профнастил ідеально підходить для дахів приватних будинків, складів, ангарів. Ще його часто використовують на господарських будівлях — гаражах, сараях, навісах.
  • Огорожі та паркани. Для таких конструкцій профнастил використовують частіше за інші конструкції. Металопрофіль став справжнім хітом серед матеріалів для парканів, адже він  ефективно захищає від вітру, сторонніх поглядів, водночас виглядає акуратно та стримано.
  • Фасадні облицювання. На сайті https://budstroy.kiev.ua/uk/catalog/profnastyl/ можна переглянути, як на практиці виглядають різні види та марки профнастилу та яким може бути кінцевий вигляд облаштованої конструкції. Треба врахувати, що є моделі з декоративним покриттям, які імітують дерево, камінь чи інші фактури. Це дозволяє значно розширити асортимент колірної гамми майбутніх об’єктів. Для вентильованих фасадів, особливо в промисловому чи комерційному будівництві, профнастил використовується як облицювальний матеріал.
  • Внутрішні перегородки, обшивка складів, несучі конструкції. Завдяки простоті монтажу й легкості обробки профнастил підходить для зонування промислових приміщень, зведення несучих конструкцій, міжповерхових перекриттів та ряду інших робіт.Ілюстрація — процес монтажу профнастилу

Як обрати металопрофіль?

Звісно вибір продукції залежить від планів на його використання та сферу, в якій його буде застосовано. Якщо говорити про вибір у розрізі видів продукції, тоді для:

  • даху краще обрати профнастил з позначкою Н або НС (підсилений профіль, з додатковими ребрами жорсткості).
  • паркану підійде С-профіль стіновий, легший і дешевший.
  • облицювання важливе естетичне покриття: поліестер, матовий поліестер, пурал.

Профнастил справді заслужив звання «універсального солдата» — він міцний, багатофункціональний і при цьому недорогий. Не дивно, що його обирають як забудовники, так і власники приватних будинків. Це можливість:

  • Виконувати оновлення домівки в обмеженому бюджеті.
  • Виконати будівництво в найкоротші терміни за рахунок простоти монтажу виробу.
  • Забезпечити тривале використання обраного металопрофілю.

Одного разу обравши профнастил, домовласники розуміють, яким незамінним є цей будівельний матеріал. Відповідно попит, який склався в останні роки на нього, цілком зрозумілий. Він став можливим завдяки поєднанню:

  • невисокої ціни,
  • вдалих технічних,
  • приємних декоративних характеристик.Ілюстрація — паркан з профнастилу
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

До третини боїв – на одному напрямку: карта від Генштабу

ПОДІЇ

На Вінниччині погіршився стан повітря після атак БПЛА: як вберегтися

ПОДІЇ

Зброю для знищення російських окупантів оплатять росіяни

ПОЛІТИКА
00:08:00

Українці тут були, українці тут є, українці тут будуть – Зеленський

ВАЖЛИВО

Як вибрати і де купити компресійні панчохи

СУСПІЛЬСТВО

У справі з АРМА фігурує Стефанішина, але провадження без підозр

ПОДІЇ

Масштабна атака на Кривий Ріг: є поранений, зруйновано підприємство

ВАЖЛИВО

Держдеп не розкриває, хто з союзників купує зброю для України

ПОЛІТИКА

Масований удар по Одесі: пожежа у багатоповерхівці, є жертви

ВАЖЛИВО

Тувалу масово тікає в Австралію: пів країни подали заявки на виїзд

ПОДІЇ

Ранковий удар по Чугуєву: сотні квартир пошкоджені, є поранені

ВІЙНА

Зросла кількість постраждалих внаслідок отруєння у Львові

СУСПІЛЬСТВО

У Європі здійснили масштабну операцію проти мережі проросійських хакерів: подробиці

ПОДІЇ

“Небо помилок не пробачає”. Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8? 21 липня 2025

ПОДІЇ

Наступна зустріч «Рамштайн» за участі міністра оборони США

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"