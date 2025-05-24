ГУР повідомляє про понад 150 страт українських військових

Кількість страт українських військових на полі бою невпинно зростає. Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) повідомляє, що наразі лише розвідниками зафіксовано вже понад 150 подібних випадків.

Зібрані спецпідрозділами ГУР МО дані свідчать про численні воєнні злочини, зокрема випадки, коли російські військові отримували прямі накази вбивати полонених. Уся зібрана інформація передається українським правоохоронним органам для подальшого розслідування.

📢 «У багатьох випадках зафіксовані прямі накази вбивати полонених. Ці злочини – складова цілеспрямованої політики з боку керівництва держави-агресора — росії», — наголошують у ГУР.

☝️ Страти українських військових вже стали предметом міжнародного розслідування. Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні у своїй доповіді від 19 березня 2025 року заявила про зростання кількості випадків, коли російські військові навмисно вбивали або калічили українських бійців, які намагалися здатися або вже здалися в полон.

📢 «Кілька російських дезертирів підтвердили, що отримували наказ не брати полонених, а вбивати їх. Один із них навів слова заступника командира бригади: “Полонені не потрібні – розстрілюйте на місці”», — йдеться у звіті.

Спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт Морріс Тідбол-Бінц в ефірі CNN підкреслив:

📢 «Вони б не відбувалися з такою кількістю та частотою без наказу – або принаймні згоди – від найвищого військового командування, що в росії означає посаду президента».

ГУР наголошує: за кожен злочин проти українського народу буде справедлива відплата.

👉 Як повідомлялося раніше, нині триває розслідування 268 випадків страт українських військовополонених: 208 з них були вбиті на полі бою, ще 59 – у колонії в Оленівці.

💢 Також раніше стало відомо, що в ніч на 24 травня російські війська здійснили масовану атаку на Київ та низку українських регіонів, застосувавши 14 балістичних ракет типу «Іскандер-М» / KN-23 та 250 ударних дронів.