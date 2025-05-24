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Масована атака на Київ і регіони: Повітряні сили збили понад 120 дронів

Денис Молотов
Денис Молотов
Масована атака на Київ і регіони: Повітряні сили збили понад 120 дронів

У ніч на 24 травня російські війська здійснили масовану атаку на Київ та низку українських регіонів, застосувавши 14 балістичних ракет типу «Іскандер-М» / KN-23 та 250 ударних дронів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у своєму Telegram-каналі.

📢 «Основним напрямком ворожого удару стала столиця України — місто Київ!», — підкреслили у зведенні.

За офіційною інформацією, сили ППО знищили шість балістичних ракет та 128 ударних безпілотників. Ще 117 дронів були «локаційно втраченими» або пригнічені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) — без негативних наслідків.

☝️ Повітряна тривога тривала у столиці та щонайменше у п’яти областях: Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Харківській та Донецькій.

Атака здійснювалася із щонайменше шести напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ на росії, а також тимчасово окупований Крим.

Масована атака на Київ і регіони: Повітряні сили збили понад 120 дронів💥 У Повітряних силах повідомили, що загалом знищено 245 ворожих повітряних цілей нападу:
— 6 ракет типу «Іскандер-М»/KN-23,
— 128 ударних дронів (знищені вогневими засобами ураження),
— 117 БпЛА (подавлені/загублені за допомогою РЕБ).

📢 «Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Сил оборони та системи безпілотної протидії», — йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожої атаки відчули жителі Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Харківщини, Донеччини та Запорізької області.

☝️ Також раніше стало відомо, що російські війська продовжують обстрілювати мирні міста Донеччини. Як повідомила пресслужба Національної поліції 23 травня, ворожа атака минулої доби забрала життя трьох цивільних людей, ще четверо отримали поранення.

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