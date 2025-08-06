Громади Луганщини підтримують підприємців – ОВА

Підтримка релокованого бізнесу Щастинського району стало не лише засобом економічної стабілізації, а й важливим партнерством в майбутньому відновленні регіону, що зазнав жахіття війни. Влада визначила низку пріоритетів, серед яких підтримка релокованого бізнесу, активне залучення грантових програм і формування умов, сприятливих для розвитку ініціатив мешканців. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

📢 «Ми розглядаємо підприємництво не просто як економічну силу, а як партнерство задля відновлення. Пріоритетними напрямами співпраці є підтримка релокованого бізнесу, залучення грантових програм і створення сприятливого середовища для місцевих ініціатив. Особливо важливо, що багато підприємців планують повернення додому після деокупації. Бізнес – це наш союзник у відновленні громад району», – наголосила Тетяна Новикова, голова Щастинської районної державної адміністрації.

Підприємці, які перемістили свою діяльність з тимчасово окупованих територій, можуть розраховувати на багаторівневу допомогу. Йдеться як про фінансову підтримку у вигляді грантів чи пільгових кредитів, так і про організаційну. Зокрема, – консультації, правовий супровід, навчальні програми з перекваліфікації персоналу, сприяння у пошуку виробничих приміщень і нових каналів збуту продукції.

✅ Вдалим прикладом ефективного використання наданих можливостей стала історія Христини Дмитренко. Вона змогла не лише зберегти, а й розвинути свій бізнес із виготовлення солодощів, який було перевезено з міста Щастя до Павлограда. У нових умовах підприємиця взяла участь у міжнародній грантовій програмі Mercy Corps, в результаті чого отримала кошти на придбання харчового принтера прямого друку. Це дало змогу підвищити якість виготовлених виробів, урізноманітнити асортимент і прискорити обробку замовлень. Сьогодні її продукцію замовляють не лише в Павлограді, а й в інших регіонах України.

✅ Інша історія, яка заслуговує на увагу, належить Ірині Клименко. Вона розпочала власну справу в столиці 24 серпня 2022 року – символічно у День Незалежності України. Так з’явився «Простір Життєвої Енергії» – місце, спрямоване на зміцнення психічного та фізичного здоров’я українців. Сама підприємиця зізнається, що відкриття бізнесу стало не лише професійним, а й особистим проривом. Адже, це дало змогу зберегти віру в себе і допомогти іншим.

📊 Економічна активність

На сьогодні до бюджету району податки сплачують 94 підприємці, частина з яких зареєстрували свою діяльність уже після початку повномасштабного вторгнення. Це свідчить про відновлення економічної активності навіть в умовах воєнного часу.

Для посилення підтримки тих, хто лише починає підприємницький шлях або планує масштабування, 29 липня 2025 року Станично-Луганська селищна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з ГО «Кремінська бізнес-асоціація». Цей документ передбачає надання консультацій з відкриття чи перезапуску бізнесу, допомогу в оформленні грантів. Також передбачено інформування внутрішньо переміщених осіб щодо можливостей професійного навчання та розвитку самозайнятості.

👉 Також нагадаємо, що станом на початок серпня мешканці Луганської області надіслали 52 115 інформаційних повідомлень про втрату або пошкодження своєї нерухомості внаслідок збройної агресії рф.