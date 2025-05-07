Головний рабин України Моше Реувен Асман у Вашингтоні

Головний рабин України Моше Реувен Асман розпочав серію дипломатичних візитів у столиці США. Про свою поїздку він повідомив у вівторок, 6 травня, на Facebook, зазначивши, що вже провів кілька важливих зустрічей, зокрема зі спецпредставником президента США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом.

📢 «Мій принцип у житті – слова від серця, обовʼязково потрапляють в інше серце! Дякую Стіву Віткоффу за приділену увагу. Нехай Всевишній допоможе мені – відкрити їм всім очі на правду!» — написав Асман після перемовин.

Крім того, головний рабин України мав, за його словами, «хорошу розмову» з міністром внутрішніх справ США Дагом Бергамом. Він назвав американського чиновника «дуже впливовою людиною в новому уряді».

📢 «Я подякував уряду США у його обличчі за підтримку України та Ізраїлю, розповів про тяжкі випробування українського народу, та закликав продовжувати допомагати, в імʼя Перемоги Світла. Дякую за увагу пану Дагу, за відкритість і щире бажання почути!», — зазначив Асман.

Перед тим Асман опублікував відео, в якому повідомив про прибуття до Вашингтона. За його словами, попереду — низка важливих зустрічей задля досягнення мети: «робити добро і розповідати правду». Він наголосив, що робитиме все можливе, аби допомога Україні з боку США тривала.

☝️ Нагадаємо, раніше Стів Віткофф під час обговорення з Дональдом Трампом заявив, що шлях до припинення вогню полягає у передачі росії контролю над чотирма українськими регіонами.

👉 Також раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп відреагував на хвилю критики, що виникла після публікації його зображення у вигляді Папи Римського, заявивши, що «католики були в захваті».