Субота, 23 Листопада, 2024
0.4 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИПОЛІТИКАГенсек НАТО Марк Рютте зустрівся з Дональдом Трампом у Флориді
ПОЛІТИКА

Генсек НАТО Марк Рютте зустрівся з Дональдом Трампом у Флориді

Денис Молотов
Денис Молотов
Генсек НАТО Марк Рютте зустрівся з Дональдом Трампом у Флориді

23 листопада пресслужба НАТО повідомила про зустріч генерального секретаря Альянсу Марка Рютте з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Зустріч відбулася напередодні, 22 листопада, у Палм-Біч, штат Флорида.

📢 «Вони обговорили низку глобальних проблем безпеки, з якими стикається Альянс. Генеральний секретар і його команда також зустрілися з конгресменом Майком Волтцем і членами команди обраного президента з питань національної безпеки», – йдеться у заяві пресслужби.

Інших деталей про перебіг зустрічі наразі не повідомляють.

Позиція Рютте та НАТО щодо підтримки України

Раніше генеральний секретар НАТО висловив переконання, що навіть після повернення Трампа у Білий дім підтримка України з боку США не припиниться. Рютте наголосив, що у Конгресі існує двопартійна підтримка України, яка залишається стабільною.

Також повідомлялося, що НАТО готується до конструктивної співпраці з новообраною адміністрацією Трампа. Альянс має намір зосередитися на протидії агресивним діям росії та подальшому зміцненні безпеки у євроатлантичному регіоні.

☝️ Також нагадаємо, що представники України та НАТО проведуть екстрене засідання через використання росією нової балістичної ракети.

Попередня стаття
Україна та НАТО скликають екстрене засідання – ЗМІ
Наступна стаття
Франція дозволяє Україні бити по рф далекобійними ракетами: «жодних червоних ліній»
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

На фронті 125 бойових зіткнень за добу: де окупанти найактивніше атакують ЗСУ

ПОДІЇ

Буданов розповів, коли росія почала готуватися до нового геноциду українців

ПОДІЇ

Франція дозволяє Україні бити по рф далекобійними ракетами: «жодних червоних ліній»

ВІЙНА

СБУ та Нацполіція викрили незаконну діяльність ексдиректора медзакладу для переселенців

КРИМІНАЛ

Ющенка отруїв путін – розвідка США

ВАЖЛИВО

Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів ХХ століття

ВАЖЛИВО

Литва виділяє кошти на українську далекобійну зброю: погоджено перший транш

ЕКОНОМІКА

Нові правила бронювання від мобілізації: що змінилося і як довго діятиме відстрочка

ПОДІЇ

Польські фермери заблокували кордон: акція протесту біля Шегинів

ЕКОНОМІКА

Трамп розглядає екскерівника розвідки Гренелла на посаду спецпредставника щодо війни рф проти України – Reuters

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ