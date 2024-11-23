Генсек НАТО Марк Рютте зустрівся з Дональдом Трампом у Флориді

23 листопада пресслужба НАТО повідомила про зустріч генерального секретаря Альянсу Марка Рютте з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Зустріч відбулася напередодні, 22 листопада, у Палм-Біч, штат Флорида.

📢 «Вони обговорили низку глобальних проблем безпеки, з якими стикається Альянс. Генеральний секретар і його команда також зустрілися з конгресменом Майком Волтцем і членами команди обраного президента з питань національної безпеки», – йдеться у заяві пресслужби.

Інших деталей про перебіг зустрічі наразі не повідомляють.

Позиція Рютте та НАТО щодо підтримки України

Раніше генеральний секретар НАТО висловив переконання, що навіть після повернення Трампа у Білий дім підтримка України з боку США не припиниться. Рютте наголосив, що у Конгресі існує двопартійна підтримка України, яка залишається стабільною.

Також повідомлялося, що НАТО готується до конструктивної співпраці з новообраною адміністрацією Трампа. Альянс має намір зосередитися на протидії агресивним діям росії та подальшому зміцненні безпеки у євроатлантичному регіоні.

☝️ Також нагадаємо, що представники України та НАТО проведуть екстрене засідання через використання росією нової балістичної ракети.