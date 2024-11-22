Україна та НАТО скликають екстрене засідання – ЗМІ

Представники України та НАТО проведуть екстрене засідання через використання росією нової балістичної ракети. Про це 22 листопада повідомило агентство AFP, посилаючись на власні дипломатичні джерела.

Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться у вівторок, 26 листопада, на рівні послів. За словами джерел, Україна виступила з ініціативою провести зустріч після ракетного удару, завданого новою російською балістичною ракетою по місту Дніпро.

☝️ Нагадаємо, 21 листопада росія завдала удару по Дніпру, використовуючи ракету, яка, за словами президента України Володимира Зеленського, має характеристики міжконтинентальної балістичної.

У соцмережах також було поширено відео, яке, ймовірно, демонструє момент удару ракети цього типу.

Тим часом російський диктатор володимир путін увечері того ж дня заявив, що удар було нанесено гіперзвуковою ракетою середньої дальності під назвою «орєшнік».