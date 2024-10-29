Генпрокурора Костіна відправлено у відставку за рішенням Ради

Верховна Рада підтримала рішення про відставку генерального прокурора Андрія Костіна. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у вівторок, 29 жовтня.

Як зазначив Железняк, за відставку Костіна проголосували 255 парламентарів.

За інформацією видання РБК-Україна, шостий президент України Володимир Зеленський поки що не визначився з кандидатурою на посаду генерального прокурора. Тому на цей час виконання обов’язків очільника відомства здійснюватиме тимчасовий керівник.

☝️ Нагадаємо, що 22 жовтня Зеленський провів засідання РНБО, де обговорювалася ситуація з МСЕК.

📌 За підсумками засідання РНБО генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку через скандал, пов’язаний зі зловживаннями в процесі оформлення інвалідності для прокурорів.