Генеральний прокурор Андрій Костін звільнився через скандал із МСЕК

Андрій Костін оголосив про своє рішення залишити посаду Генерального прокурора через корупційні скандали, пов’язані з МСЕК та випадки надання фіктивної інвалідності прокурорам. Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій на Телеграм-каналі Офісу Генпрокурора у вівторок, 22 жовтня.

📢 «Я вдячний Президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади Генерального прокурора», – заявив Костін.

Він пояснив, що президент провів засідання РНБО, на якому обговорювалась ситуація, пов’язана з «очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів». У різних державних органах на всіх рівнях наразі проводяться перевірки та відкрито кримінальні справи.

📢 «Багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України. Вважаю абсолютно правильною позицію Президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність. У тому числі політична відповідальність», – резюмував Костін.

Раніше, 22 жовтня, Володимир Зеленський повідомив про засідання РНБО, де обговорювалась ситуація із МСЕК та зловживаннями посадовими особами різних державних органів, пов’язані з отриманням інвалідностей.

📢 «Окремо розглянули ситуацію в системі органів прокуратури України. Доповідав Генеральний прокурор Андрій Костін… Також повинна бути й політична відповідальність Генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України», – підкреслив він.

☝️ Нагадаємо, 17 жовтня звільнили головного прокурора Хмельницької області Олексія Олійника після скандалу, пов’язаного з отриманням ним і 49 підлеглими «інвалідностей».

📌 27 липня 2022 року народного депутата від партії «Слуга народу» Андрія Костіна було призначено новим генеральним прокурором України. Відповідне рішення було підтримано у Верховній Раді України майже конституційною більшістю голосів. «За» висловились 299 народних обранців.