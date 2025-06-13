Генасамблея ООН закликала до негайного припинення вогню в Газі

Генеральна Асамблея ООН закликала до негайного, безумовного та постійного припинення вогню в секторі Гази. Відповідну резолюцію було ухвалено у четвер, 12 червня, під час надзвичайної сесії. Як зазначається на сайті Генасамблеї, документ підтримали 149 країн зі 193. Проти виступили 11 держав, серед яких – США, Ізраїль та ще дев’ять країн. Ще 19 держав утримались.

У резолюції міститься вимога негайного звільнення заручників, яких утримує угруповання ХАМАС, а також повернення палестинських в’язнів, що перебувають в ізраїльських тюрмах. Крім того, вказано на необхідність повного виведення ізраїльських військ із території Гази.

Також у документі засуджується використання голоду як засобу ведення війни та блокування доставки гуманітарної допомоги.

📢 Представник Ізраїлю при ООН Данні Данон різко розкритикував документ, назвавши його «кривавим наклепом». За його словами, ухвалення резолюції без чіткої вимоги звільнення заручників «демонструє, що викрадення цивільних працює як стратегія».

Виконувачка обов’язків представниці США при ООН Дороті Ші також виступила проти резолюції, заявивши, що вона не сприяє визволенню заручників, не полегшує становище цивільного населення Гази та не наближає сторони до припинення бойових дій.

📢 «Це лише показовий жест, що підриває авторитет Організації Об’єднаних Націй», – наголосила дипломатка.

☝️ Рішення Генасамблеї ухвалили після того, як США минулого тижня заблокували аналогічну ініціативу в Раді Безпеки, пояснюючи це тим, що резолюція могла б зашкодити мирному врегулюванню.

☝️ Нагадаємо також, що колишню очільницю МЗС Німеччини Анналену Бербок обрали президенткою Генасамблеї ООН.

👉 Раніше зазначалось, що за звітом ООН за три роки перебування в Польщі українські біженці сприяли приросту валового внутрішнього продукту (ВВП) країни на понад 320 мільярдів злотих (близько 85 мільярдів доларів США за поточним курсом НБУ). Тоді як прямі витрати Польщі на допомогу Україні становили лише 2,3 мільярда доларів.